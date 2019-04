W Nisku odsłonięto tablicę obrońcy Lwowa

[ZDJĘCIA] We wtorek, 9 kwietnia, w setną rocznicę śmierci na pomniku Orląt Lwowskich w Nisku odsłonięto tablicę poświęconą podporucznikowi Janowi Olechowskiemu. Postać walczącego w obronie Lwowa niżanina upamiętnili członkowie Towarzystwa Ziemi Niżańskiej.

To oni zwrócili się do burmistrza Niska Waldemara Ślusarczyka z prośbą o umieszczenie nazwiska Jan Olechowskiego na pomniku. Burmistrz prośbę mieszkańców przedstawił Radzie Miejskiej w Nisku, która 14 marca jednogłośnie przychyliła się do tej propozycji.

Jak przypomniał podczas uroczystego odsłonięcia tablicy regionalista Mariusz Kowalik, podporucznik Jan Olechowski urodził się w 1890 roku w Nisku. Był inżynierem, absolwentem Wydziału Inżynierii Politechniki Lwowskiej, działaczem Drużyn Strzeleckich i tajnych związków młodzieżowych, m.in. „Strzelca” i „Koła Samokształcenia Ordona”. Zgłębiał różne teorie minerskie, fabrykację bomb i granatów, został komendantem sekcji minomiotów Oddziałów Technicznych Naczelnej Komendy Obrony Lwowa. Zmarł 9 kwietnia 1919 roku w wyniku odniesionych ran.

Podporucznik został pochowany w katakumbach cmentarza Obrońców Lwowa. Odznaczony został Krzyżem Obrony Lwowa oraz Orderem Virtuti Militari piątej klasy.