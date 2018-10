W Nisku obsadzili 21 mandatów

Znamy nazwiska 21 osób, które lada dzień złożą ślubowanie na nowych radnych Rady Miejskiej w Nisku. Spośród nowo wybranych zaledwie 9 osób zasiadało w radzie w poprzedniej kadencji.

Najwięcej mandatów, bo aż 9 w nowej Radzie Miejskiej w Nisku trafiło do rąk kandydatów startujących z listy KW Prawo i Sprawiedliwość. Siedem miejsc w radzie zajmą kandydaci startujący z KWW Ziemia Niżańska. Trzy mandaty otrzymali startujący z listy KWW Aktywne Nisko, zaś dwa z KWW z Błażejem Borowcem. Co ciekawe do rady weszli aż trzy kandydaci ubiegający się o fotel burmistrza Niska, w tym dwóch – Waldemar Ślusarczyk i Józef Sroka, którzy mierzą się w drugiej turze wyborów.

Do Rady Miejskiej w Nisku weszli:

z KW PiS – Konrad Krzyżak, Tadeusz Wolak, Bogusław Lechociński, Ryszard Sroka, Katarzyna Ożóg, Agnieszka Nicałek, Józef Sroka, Paweł Tofil, Barbara Potocka;

z listy KWW Ziemia Niżańska – Marcin Folta, Andrzej Sądej, Waldemar Ślusarczyk, Marek Pachla, Krzysztof Tabian, Zbigniew Kotuła, Adam Drąg;

z listy KWW Aktywne Nisko – Adam Madej, Sławomir Czwal, Grzegorz Błądek;

z KWW z Błażejem Borowcem – Błażej Borowiec, Grzegorz Bis.