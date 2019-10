W Nisku ceny śmieci pójdą drastycznie w górę

Nie 7 złotych 50 groszy za osobę miesięcznie a 24 złote 60 groszy od nowego roku będą płacić mieszkańcy gminy Nisko za odpady segregowane. W przypadku gdy ktoś nie segreguje opłata ta wyniesie 50 złotych. Taką decyzję podjęli większością głosów radni Rady Miejskiej w Nisku. Dlaczego tak drastyczna podwyżka jest konieczna? – Obecne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Od tego czasu zaistniało wiele czynników, które spowodowały, że obecne stawki nie rekompensują ponoszonych kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Nisko – tłumaczy burmistrz Waldemar Ślusarczyk.

|Jak wyjaśnia niżański burmistrz, zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują możliwości dopłaty z innych źródeł do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych muszą być pokryte z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Cały system gospodarowania odpadami ma charakter samofinansujący.

– Podmiot realizujący usługę odbioru odpadów w 2018 r., pomimo ważnej do 31.12.2019 r. umowy, z dniem 31.12.2018 r. jednostronnie rozwiązał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem zapewnienia ciągłości odbioru odpadów Burmistrz Gminy i Miasta Nisko był zmuszony do zawierania umów z tzw. wolnej ręki do czasu wyboru nowego wykonawcy w drodze przetargu. W tym okresie Gmina i Miasto Nisko prowadziła rozmowy z Gminą Stalowa Wola w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego, celem uzyskania preferencyjnych cen za zagospodarowanie odpadów. Porozumienie zostało podpisane w maju 2019 r. porozumienie gwarantuje Gminie Nisko przyjęcie i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych z terenu gminy- cena za zagospodarowanie jest taka sama jak dla Stalowej Woli i pozostałych gmin będących w porozumieniu – wyjaśnia Waldemar Ślusarczyk. – Po podpisaniu porozumienia został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, który został rozstrzygnięty w dniu 19 lipca 2019 r. Od wyniku rozstrzygnięcia jedna firma odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Ostateczny wyrok KIO zapadł w dniu 21.08.2019 r. Od 2.09.2019 r. usługę świadczy firma, która w przetargu zaoferowała najniższą cenę – MZK Nisko sp. z o.o. Koszty odbioru i transportu odpadów zaproponowane przez MZK Nisko są o 400 tys niższe od od oferty drugiej firmy i 1mln zł od trzeciej firmy uczestniczącej w przetargu. Celem zbilansowania ponoszonych kosztów z wnoszonymi przez mieszkańców opłatami konieczna była zmiana stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z dniem 01.01.2020r.

Burmistrz Niska tłumaczy, że na wysokość opłat wpływ mają m.in.: koszty ponoszone przez firmę na odbiór i transport odpadów komunalnych, przewidywana odpłatność dla Gminy Stalowa Wola za zagospodarowanie odpadów komunalnych została sporządzona na podstawie: ilości zebranych w miesiącu wrześniu 2019 r. odpadów; aktualnych cen za przyjęcie ich do zagospodarowania w MZK Stalowa Wola, zapowiadanych przez Gminę Stalowa Wola podwyżek od 01.01.2020r. za zagospodarowanie: odpadów zmieszanych z 250 zł/tonę na 490 zł/tonę netto, tworzyw sztucznych z 285,00 zł/tonę na 450,00 zł netto; odpadów wielkogabarytowych z 800,00 zł/tonę na 950,00 zł netto, ponoszone przez Gminę i Miasto Nisko koszty administracyjne, likwidacja dzikich wysypisk, instalację monitoringu i sieci internetowej na PSZOK-u itp.

Naliczone dochody w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosiły około 170 tysięcy złotych miesięcznie a koszty ponoszone były w wysokości od 232 tysięcy złotych do 315 tysięcy złotych miesięcznie. Strata została zwiększona poprzez to, że radni Rady Miejskiej w Nisku odrzucili propozycję burmistrza, która proponowała stawkę w wysokości 16 zł na osobę miesięcznie. – Ilość i niekorzystna struktura odbieranych miesięcznie odpadów – ponad 60 % całości odpadów stanowią odpady zmieszane, które powodują najwyższe koszty. Ta propozycja miała na celu zahamowanie przyrostu miesięcznej straty liczonej jako różnica między pobieranymi opłatami a ponoszonymi kosztami – tłumaczy burmistrz.

Po odrzuceniu uchwały w dniu 25 września burmistrz Gminy i Miasta Nisko zwrócił się z prośbą do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W otrzymanej odpowiedzi RIO wyraźnie stwierdza, że system ma charakter samofinansujący a ustalanie wysokości stawek opłat w wysokości pozwalającej na zbilansowanie systemu należy do Rady Miejskiej w Nisku. W przypadku niepodjęcia uchwały o wysokości stawek opłat adekwatnych do ponoszonych kosztów RIO w Rzeszowie nie zaopiniuje pozytywnie budżetu gminy na rok 2020. Mając na względzie te okoliczności burmistrz Gminy i Miasta w Nisku w dniu 29 października przedstawił propozycję stawek, które uwzględniały wszystkie ponoszone koszty. Jedenastu radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, dziewięciu było przeciw.

– Przedstawiona na sesji stawka 24,60 zł na mieszkańca uwzględnia wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w instalacji w Stalowej Woli, jak również dodatkowe 2 zł wymienione wyżej, których można by było uniknąć w przypadku podjęcia uchwały w dniu 25.09.2019 r. Podjęta uchwała przewiduje również obniżkę opłat do 22 zł miesięcznie na osobę dla gospodarstw indywidualnych kompostujących odpady biodegradowalne: liście, trawę, gałęzie, obierki, owoce i warzywa, na swojej nieruchomości. Wnoszone opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami. W przypadku poprawy segregacji odpadów przez mieszkańców, zmniejszenia ilości odpadów powodujących najwyższe koszty (odpady zmieszane, bioodpady, odpady wielkogabarytowe) możliwe jest zahamowanie wzrostu stawek opłat w następnych okresach rozliczeniowych. Mam nadzieję, że przedstawione argumenty w dostatecznym stopniu rozwiały wszystkie wątpliwości oraz zadają kłam wszystkim rozsiewanym fałszywym informacjom – wyjaśnia Waldemar Ślusarczyk. – Mam świadomość, że nowa stawka może spowodować problemy finansowe dla niektórych rodzin ale proszę też o zrozumienie, że Gmina Nisko jest tylko pośrednikiem pomiędzy mieszkańcem a firmami zajmującymi się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Nie ma wpływu na wysokość cen obowiązujących na rynku jak również na rozwiązania legislacyjne podejmowane przez parlament nie zawsze w mojej ocenie trafne. Nieprawdziwe są informacje rozpowszechniane w internecie, że radni, którzy głosowali przeciw nowym stawkom działali na korzyść mieszkańców, było wręcz przeciwnie. Jeszcze raz apeluję o powszechne włączenie się mieszkańców w poprawę efektywności segregacji odpadów bo to może przynieść w przyszłości obniżkę kosztów a tym samym zahamowanie wzrostu ponoszonych opłat.