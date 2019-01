W niedzielę ulicami Rudnika przejdzie Orszak Trzech Króli

6 stycznia tuż po godz. 12 ulicami Rudnika nad Sanem przemaszerują uczestnicy Orszaku Trzech Króli. W tym roku trasa barwnego pochodu będzie prowadziła ulicami Mickiewicza, Piłsudskiego i Grunwaldzką, aż do rynku, gdzie na pielgrzymów czekać będzie w stajence święta rodzina.

Orszak Trzech Króli, który w niedzielę 6 stycznia, przejdzie ulicami Rudnika, poprzedzi o godz. 11 msza święta. Po niej uczestnicy odmówią modlitwę „Anioł Pański” i tuż po godz. 12 wyruszą w drogę do stajenki. Mieszkańcy Rudnika i okolic przejdą ulicami: Mickiewicza, Piłsudskiego, Grunwaldzką aż do rynku. Po drodze, odegranych zostanie siedem scenek rodzajowych. Pierwsza z nich to spotkanie trzech króli, zaś kolejne to: zagubiona drachma, kłopoty zdrowotne, wizyta u Heroda, przewrotni rolnicy, zaproszeni na ucztę i pokłon trzech króli.

W scenkach wystąpi ponad 80 aktorów. Będą to mieszkańcy Rudnika nad Sanem, ale też: Bojanowa, Grobel, Huciska, Kopek, Łazor, Kusz, Koziarni, Podolszynki Ordynackiej, Jeżowego, Krakowa, Krzeszowa, Niska i Warszawy.