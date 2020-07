W niedzielę Stal podejmie GKS Katowice

GKS Katowice będzie przedostatnim rywalem „Stalówki” w kończącym się sezonie 2019/20. Spotkanie 33. kolejki odbędzie się w Stalowej Woli, w najbliższą niedzielę (19 lipca) o godz. 17.

„Zielono-czarni” wielokrotnie spotykali się na swoim stadionie z drużyną z Katowic i za każdym razem były to wyrównane, dramatyczne boje i nie inaczej zapewne będzie tym razem. Po raz pierwszy obydwie drużyny walczyły ze sobą o ligowe punkty w debiutanckim dla Stali sezonie w ówczesnej II lidze (1973/74). „Stalówka” wygrała 1:0. W kolejnych czterech drugoligowych meczach przy Hutniczej, jedno zwycięstwo odniosła Stal (2:0), a trzy spotkania zakończyły się remisami.

Na kolejne mecze kibice obydwu klubów, musieli czekać do sezonu 1987/88. Stal awansowała wtedy po raz pierwszy do I ligi (dzisiaj Ekstraklasa) i w Stalowej Woli pokonała „gieksę” 2:1. W najwyższej klasie rozgrywkowej nasza drużyna podejmowała katowiczan jeszcze trzykrotnie. W sezonie 91/92 wygrała 1:0, a później przegrałą obydwa mecze 0:1.

Po czterech latach ponownie doszło do hutniczo-górniczej konfrontacji. Zakończyła się ona bezbramkowym remisem. Na kolejny pojedynek w lidze w Stalowej Woli, trzeba było poczekać do marca 2008 roku. Zwycięsko z niego wyszła Stal 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Tadeusz Krawiec. Rok później – także na zapleczu Ekstraklasy – GKS wywiózł z Hutniczej jeden punkt (0:0). Po raz ostatni jedenastka ze stolicy Górnego Śląska gościła na stadionie stalowowolskim blisko 11 lat temu – 25 sierpnia 2019 roku – i wygrała 2:1. Obydwie bramki dla niej zdobył w pierwszej połowie Krzysztof Kaliciak. Dla Stali honorowego gola strzelił w końcówce meczu Jurij Mikhalczuk.

W tym sezonie Stal zmierzyła się z GKS-em dwukrotnie. 30 października w Boguchwałe w 1/16 Pucharu Polski stalowcy wyeliminowali katowiczan, lepiej egzekwując rzuty karne (4:3). W regulaminowym czasie gry i po dogrywce był remis 1:1. Na początku meczu prowadzenie naszej drużynie dał Krzysztof Kiercz, a po przerwie wyrównał Urynowicz. W karnych Kalinowski obronił uderzenie Gałeckiego, a Błąd nie trafił do stalowowolskiej bramki. Dla Stali „jedenastki” nie wykorzystał Fidziukiewicz.

Trzy dni później obydwa zespoły spotkały się przy Bukowej w Katowicach i wtedy górą była „gieksa” (Rogalski, Michalski – Dadok).

33. kolejka: Stal Stalowa Wola – GKS Katowice (niedziela, 19 lipca, g. 17), Skra – Pogoń, Górnik Ł. – Stal Rz., Olimpia – Legionovia, Błękitni – Garbarnia, Bytovia – Lech II, Gryf – Górnik P., Znicz – Elana, Resovia – Widzew.