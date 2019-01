W modelarskim świecie

Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Modelarskiego „Sikorski Model Show” już za nami. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało ponad 450 modeli z rożnych stron Polski. Nie zabrakło także naszych rodzimych modelarzy. Wydarzeniu jak zawsze towarzyszyło wiele atrakcji. Były wykłady, pokazy militariów czy prezentacje grup rekonstrukcyjnych.

Tegoroczna edycja imprezy Sikorski Model Show organizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Popiełuszki 10. Do hutniczego grodu zjechali m.in. modelarze z Koszalina, Białegostoku, Zakopanego, Warszawy, Kielc, Lublina, Krakowa, Łodzi, Aleksandrowa czy Oleśnicy. – Najbardziej cieszy mnie to, że w tym roku 40 proc. uczestników to są młodzi modelarze, juniorzy. Mówi się, że modelarstwo przeżywa kryzys i, że nie cieszy się już zainteresowaniem, ale to nie jest prawda. Ci młodzi ludzie są przyszłością i to dla nich warto takie konkursy robić – mówił Bartłomiej Belcarz z ZSP nr 1.

Co roku na wydarzenie przybywa wielu miłośników modelarstwa i militariów, które są nieodłącznym elementem spotkania. Wśród odwiedzających są dzieci, młodzież i dorośli. – Cała zabawa polega na tym, że nie zamykamy się tak jak inne podobne przedsięwzięcia na samym konkursie, tylko staramy się stworzyć taką miksturę różnych wydarzeń – mówił Bartłomiej Belcarz. Przygotowanie imprezy to nie lada wyzwanie, pierwsze prace ruszają początkiem roku, natomiast najgorętszy okres dla organizatorów to czwarty kwartał roku. W organizację wydarzenia angażuje się nie tylko kadra szkoły, ale także uczniowie. – Pomaga mi młodzież. Mamy około 60 osób ze szkoły, które przyszły tu w swoim wolnym dniu – podkreślał Bartłomiej Belcarz.

Wśród nowości na sobotniej imprezie pojawiła się m.in. wielka makieta kolejarska prezentowana przez Beskidzką Grupę Modelarską. Gratką dla pasjonatów był też panel popularno-naukowy, który otworzyła prelekcja Mieczysława Płocicy. – Wykład był o historii polskiej motoryzacji w latach 50., indywidualnej motoryzacji, która nie była popierana przez władze. Władza ludowa nie robiła nic w kierunku utworzenia możliwości produkcji jakiegokolwiek samochodu, stawiała na transport zbiorowy, transport towarowy, natomiast dla szarego Kowalskiego był przeznaczony małolitrażowy motocykl. Społeczeństwo musiało zadowalać się tym co zostało po wojnie, a ponieważ ulegało to naturalnemu zużyciu coraz bardziej dopominało się o jakiś środek transportu indywidualnego – mówił Mieczysław Płocica. Dodał, że powstała wówczas inicjatywa budowy samochodów amatorskich. – Tadeusz Rychter przedwojenny automobilista na łamach „Horyzontów Techniki” podał sposób budowy takiego pojazdu i wielu ludzi takie samochody amatorskie budowało. Prasa stwarzała wrażenie, że budują je przede wszystkim chłopi małorolni czyli przekaz brzmiał po co władza ma się interesować samochodem dla Kowalskiego, jak możesz sobie iść do składnicy złomu, wziąć części i sam go zbudować. Prawda była taka, że te samochody amatorskie budowali ludzie, którzy mieli techniczne wykształcenie, mieli dostęp do narzędzi. Mimo to samochody prezentowały poziom niesatysfakcjonujący – mówił prelegent.

– Na tym tle kiedy ludzie musieli się poruszać pojazdami prymitywnymi nagle pojawiła się jaskółka – Mikrus MR-300. W 1956 rząd radziecki wycofał zamówienia na samoloty WSK Mielec i silniki do samolotów WSK Rzeszów, i te zakłady które się zajmowały lotnictwem, nagle musiały szukać nowego produktu. Znalazły samochód Glas Goggomobil, który był 4 miejscowym pojazdem. W większości go skopiowały plus zaprojektowano całkowicie nowe dużo ładniejsze od niemieckiego nadwozie. Mikrus zrobił niesamowitą furorę. Niestety był produkowany bardzo krótko. W sumie wyprodukowano 1728 sztuk. Końcem 1959 roku odgórnie została wstrzymana produkcja Mikrusa dlatego, że Rosjanie wznowili zamówienia. Tak skończył się historia Mikrusa, a szkoda dlatego, że był projekt laminatowego nadwozia autorstwa inż. Zygadlewicza, stylisty z Warszawy, były projekty nowych silników do Mikrusa – dodał. Dzisiaj Mikrus jest pojazdem historycznym, kolekcjonerskim i bardzo pożądanym. W stanie wraku jest około 200 sztuk, kilkanaście sztuk jest jeżdżących, wiele jest remontowanych. Prelegent Mieczysław Płocica tematem Mikrusa zajmuje się od 12 lat. Razem z Bartoszem Winiarskim są autorami dwóch publikacji pt. „Mikrus MR-300”. 3 lata produkcji. 50 lat historii” oraz „Podróżując Mikrusem”. Prowadzą także tematycznego bloga (mikrus.net.pl)

Modelarskiej imprezie towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcyjnych, prezentacja sprzętu wojskowego, wystawy broni, fotografii oraz warsztaty modelarskie dla dzieci – „Budujmy Razem”.