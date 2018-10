W MBP stworzyli audiobooka, lapbooka i nie tylko…

Kolejne zajęcia w ramach projektu „Kuźnia bibliolubnych” odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Podsumowanie projektu planowane jest na 26 października.

17 października uczniowie klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli, uczestniczyli w warsztatach „Audiobook – fajna sprawa.” W bibliotece zaaranżowaliśmy amatorskie studio nagrań i powstał audiobook z wierszami klasyków literatury polskiej dla dzieci m. in. Marii Konopnickiej, Stanisława Jachowicza, Aleksandra Fredry, Ignacego Krasickiego.

Dzieci, po uprzednim przygotowaniu, w wielkim skupieniu czytały wiersze, a następnie projektowały okładkę do powstałego audiobooka, przy dźwiękach „Pierwszych przygód Mikołajka” czytanych przez Jerzego Stuhra i Macieja Stuhra. Po zakończeniu technicznej obróbki nagrania, każdy z lektorów – amatorów otrzyma pamiątkową płytę z wierszami. Uczniowie brali również udział w nagraniu filmiku promującego audiobooki w wypożyczalni Książki Mówionej w MBP.

9 października o sztuce pisania listów rozmawialiśmy z uczniami klas V z Publicznych Szkół Podstawowych nr 3 i nr 7 w Stalowej Woli. Dzieciom przedstawiono prezentację na temat rodzajów listów, głównych elementów składowych listu jak: data i miejsce, nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, formy grzecznościowe i podpis. Ponadto, uczniowie utrwalali wiadomości zdobyte w szkole, m. in. jak listy pisać, na co zwracać uwagę, jakiego słownictwa używać itp. Po części wprowadzającej, uczniowie wspólnie próbowali napisać list, na podstawie kart do gry Dixit. Uczestnicy warsztatów wezmą również udział w konkursie literacko-plastycznym pt. „Piszę do Ciebie list…”. Zadaniem uczniów było napisanie listu do bohatera literackiego, ozdobienie papeterii i dostarczenie listów do biblioteki. Laureaci zostaną nagrodzeni, a listy wyeksponujemy na podsumowaniu projektu „Kuźnia bibliolubnych” 26 października.

W Światowym Dniu Zwierząt, obchodzonym 4 października, w biblioteka zachęcała uczestników zajęć do zapoznania się literaturą o zwierzętach, a następnie uczestnictwa w warsztatach tworzenia lapbooków „Mój zwierzak”. Uczniowie kl. V z PSP 12 w Stalowej Woli dowiedzieli się co to jest lapbook, oraz w jakim celu się go tworzy i jakich materiałów można użyć, aby uzyskać efekt „książki na kolanach”.

Tematem były oczywiście zwierzęta, pupile rodziny, jak psy i koty, lub zwierzęta, które uczniowie uznali za interesujące np. ryś, lis, kura, koń, tygrys, wąż czy leniwiec. Uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji szereg materiałów plastycznych w postaci kolorowych karteczek, kopert, taśm dekoracyjnych, drucików kreatywnych, patyczków, różnorodnych naklejek itp., które wzbogaciły ciekawe i pomysłowe lapbooki.

Wszystkie wydarzenia, zostały zorganizowane w ramach projektu „Kuźnia bibliolubnych”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, pod honorowym patronatem Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Wielkimi krokami zbliża się podsumowanie projektu. 26 października od godziny 12:00 spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem. Od 13.30 – „Gdzie jest Stasio?” spektakl teatrzyku Zielony Melonik, podsumowanie konkursu „Piszę do Ciebie list…”, balonowa fotka, eksperymenty z Akademią Twórczego Rozwoju Bystrzak, bal przebierańców, zakładkowe warsztaty oraz wystawa prac wykonanych na zajęciach podczas „Kuźni bibliolubnych”.