W Maziarni powstał Dom Opieki Dziennej

[Zdjęcia] W poniedziałek, 15 października, w Maziarni odbyło się uroczyste otwarcie Domu Opieki Dziennej. Ośrodek będzie służył seniorom, którzy w jego murach będą mogli miło i aktywnie spędzić wolny czas.

Dom Dziennego Pobytu powstał w budynku, w którym niegdyś mieściła się Szkoła Podstawowa. By dostosować obiekt do potrzeb seniorów, niezbędny był remont. Prace obejmowały między innymi: wymianę pokrycia dachowego, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych czy remont elewacji. Natomiast wewnątrz budynku sale zostały odnowione i wyposażone w meble, sprzęt AGD, RTV oraz akcesoria niezbędne do zajęć.

Na chwilę obecną seniorzy mają do dyspozycji 4 sale przeznaczone do realizacji zajęć, pokój administracyjny, pokój wypoczynkowy, jadalnię, kuchnię i łazienki. Z kolei na parterze znajduje się szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze.

Całkowity koszt projektu wyniósł 1 809 192,00 zł. Wkład gminy to 91 188,72 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosło, aż 1 718 003,28 zł.

