W Leżajsku zniesiono opłatę za psa

Od tego roku zostaje zniesiona opłata za posiadanie psa, która dotychczas wynosiła rocznie 55 zł za psa mieszkającego w bloku i 40 zł za psa hodowanego w domu.

Rada Miasta, przekonana przez skarbnika Mariusza Pacyniaka podczas ostatniej sesji, jednogłośnie zdecydowała o zniesieniu opłaty za posiadanie psa. Od stycznia 2019 roku właściciele czworonogów nie muszą płacić za swoich pupilów.

W myśl uchwały z 2012 roku, która właśnie została uchylona, zwolnienia od opłaty za 2 psy przysługiwały jedynie rolnikom, którzy płacili dopiero od 3 posiadanego psa. Nie pomagało to jednak w zaksięgowywaniu konkretniejszych dochodów przez budżet miasta – Dochody z opłaty znacząco spadają. Maleje też liczba psów obciążonych opłatą. Można się spodziewać, że ta kategoria dochodowa utraci swoje znaczenie – uzasadniał skarbnik Pacyniak.

Wpływy z tej opłaty do budżetu miasta nie były znaczące, a egzekwowanie opłat nie było w mieście specjalnie praktykowane, ze względu na trudności z oszacowaniem rzeczywistej liczby psów. Stwarzało to możliwość do uchylania się właścicieli psów od uiszczania opłaty. Ponadto duża część właścicieli czworonogów nie była świadoma, że zgodnie z prawem lokalnym powinni ponosić taką opłatę. Zniesienie opłaty za posiadanie psa jest więc gestem w stronę osób, które ten obowiązek do tej pory spełniały.

Do projektu uchwały nie zgłaszała zastrzeżeń Regionalna Izba Obrachunkowa, a także miejska Komisja Gospodarki i Budżetu. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę.