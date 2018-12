W Leżajsku rusza montaż instalacji OZE

Urząd Miejski w Leżajsku poinformował, że realizacja projektu parasolowego na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii nabrała praktycznego wymiaru. Jeden z wykonawców wyłonionych w przetargu, rozpoczął montaż kolektorów słonecznych u mieszkańców Leżajska.

Do końca bieżącego roku na terenie Leżajska planowane jest założenie i uruchomienie co najmniej 31 instalacji do ogrzewania wody energią słoneczną. Pozostałe 124 zestawy zostaną zamontowane najpóźniej do 30 lipca przyszłego roku, jednak w praktyce nastąpi to najprawdopodobniej w I kwartale 2019 roku.

Uczestnikom projektu, którzy nie podpisali jeszcze umowy na montaż kolektorów urzędnicy przypominają o konieczności zgłoszenia się w tym celu do Urzędu Miejskiego w Leżajsku (pok. 23) i dopełnienia niezbędnych formalności, bowiem termin wpłaty wkładu własnego mija 15 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie mieszkańców Leżajska, którzy jak dotąd nie zgłosili się do projektu, a są zainteresowani montażem kolektorów słonecznych bądź kotłów na biomasę w własnym domu, zachęca się do kontaktu z UM (pok. 23, tel. 17 242 73 33 wew. 140). W dalszym ciągu istnieje możliwość przystąpienia do projektu i zamontowania u siebie instalacji OZE za niewielką część jej wartości rynkowej.