W Kuryłówce zwyciężyła Agnieszka Wyszyńska

Gmina Kuryłówka to jedyne miejsce w powiecie leżajskim gdzie wybory musiały rozstrzygnąć się w II turze. 4 listopada mieszkańcy gminy zdecydowali, że wójtem zostanie Agnieszka Wyszyńska.

Agnieszka Wyszyńska startująca z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gmina Kuryłówka uzyskała w II turze 1 508 głosów, co dało jej 62, 52 proc. poparcia. Na kontrkandydata Wyszyńskiej Bogdana Kołcza (KWW Lepsza Przyszłość) głos oddało 904 mieszkańców, co przełożyło się na 37, 48 proc. wszystkich ważnych głosów.

Doświadczenie zawodowe Agnieszki Wyszyńskiej to przede wszystkim Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, gdzie przez ostatnie 9 lat pełniła funkcję dyrektora. Zasiadała także w radzie gminy Kuryłówka ostatniej kadencji.

– Dziękuję wyborcom, za te 1508 głosów oddanych na moją osobę. Moim najbliższym za dużą wyrozumiałość w trudnym przedwyborczym czasie, bo nie zawsze była to merytoryczna kampania. Wszystkim znajomym za to, że mobilizowali mnie do działania. Jestem głęboko przekonana, iż wspólnie z radą i mieszkańcami stworzymy dużo dobrego dla naszej małej ojczyzny – powiedziała tuż po ogłoszeniu wyników Agnieszka Wyszyńska.