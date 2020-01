W Kobylich Górach wspomnieli powstańców styczniowych

[ZDJĘCIA] 25 stycznia w kompleksie leśnym koło Tarnogóry, w miejscu zwanym Kobylimi Górami odbyły się uroczystości związane z 157 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. To właśnie tu, w sąsiedztwie Tarnogóry i Sarzyny, w czasie Insurekcji Styczniowej koncentrowały się siły powstańcze pod dowództwem gen. Antoniego Jeziorańskiego.

Uroczystości w Kobylich Górach są organizowane od 2013 roku, ich inicjatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry wraz z prezesem Edwardem Kakiem, i to właśnie on poprowadził sobotnią uroczystość. W lesie, wśród wydm i sosen, zebrało się kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych wsi, by nie tylko wysłuchać historii, którą skrywają wzgórza, ale też złożyć hołd nieznanym bohaterom Powstania Styczniowego.

O tym, co wydarzyło się w okolicznych lasach opowiedział regionalista Janusz Motyka. Jak wspominał, wiosną 1863 roku w Żurawiczkach k. Przeworska gen. Antoni Jeziorański sformował oddział ochotników, którzy ruszyli przez Wisłok w okolice Żołyni. Tam, z inicjatywy miejscowego proboszcza, zebrała się spora grupa powstańców zwerbowanych na terenie Ordynacji Łańcuckiej. 26 kwietnia gen. Jeziorański poprowadził te połączone siły w kierunku granicy Galicji z Królestwem, do obozu w Kobylich Górach. Stąd ochotnicy przeprawili się przez San, by wesprzeć powstanie.

Uroczystości zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry, we współpracy z Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną z Tarnogóry.