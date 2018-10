W hołdzie Mireckim

[ZDJĘCIA] Dobiegł końca cykl spotkań opisujących bohaterskie losy rodzeństwa Mireckich. Przez osiem wieczorów członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wspierani przez regionalistę Mieczysława Barnata oraz, podczas ostatniego spotkania, dr. Mirosława Surdeja z IPN, przypomnieli życiorysy ośmiorga Mireckich, którzy na stałe wpisali się nie tylko w historię regionu, ale całej Polski i kresów wschodnich.

Cykl spotkań przypominających mocno związanych z Racławicami Mireckich zainaugurowano 12 września. W ciągu sześciu tygodni w Katolickim Domu Kultury „Arka” odbyło się osiem spotkań, każde z nich poświęcone było jednemu z rodzeństwa, ostatnie, które odbyło się w miniony piątek Helenie Matkowskiej.

W czasie kolejnych spotkań przypomniano ich dzieciństwo, czasy szkolne i trudne wybory jakich dokonali. Wszyscy wybrali służbę Polsce i zaangażowali się w walkę o jej niepodległość.

– Waleria, Bronisław, Leon, Janina, Adam, Kazimierz, Maria i Helena Mireccy to bohaterowie w walce o wolną Polskę – mówiła prowadząca spotkania Anna Zbrożyna – Tutak. – Sylwetki rodzeństwa Mireckich wpisały się w historię walki niepodległościowej w czasie II wojny światowej, po wojnie w okresie stalinowskim, również w podtrzymywaniu katolickości na Kresach, polskości na emigracji, a także dawaniu świadectwa umiłowania ojczyzny w służbie społecznej. Imperatyw „przede wszystkim Polska” był wyznacznikiem w osobistych wyborach i decyzjach każdego z rodzeństwa, bez względu na cenę, jaką trzeba było za to zapłacić. Każde z ośmiorga rodzeństwa odegrało w historii naszej ojczyzny niezwykle ważną rolę. To osiem życiorysów, różnych, ale jednocześnie jakże podobnych. Drogowskazem Mireckich była zawsze bezwzględna wierność Bodu i Polsce.

Spotkania w KDK „Arka” odbyły się w ramach cyklu „Przede wszystkim Polska – nadanie Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice” imienia Rodziny Mireckich”. Partnerem projektu jest Województwo Podkarpackie.