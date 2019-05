W hołdzie bohaterom

Uroczysta msza święta, przemarsz ulicami Rozwadowa, złożenie kwiatów przy Mauzoleum Żołnierzy AK na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli oraz przy tablicy pamiątkowej – tak w skrócie wyglądały sobotnie obchody 75. rocznicy likwidacji Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola.

18 maja 1944 roku tragicznie zapisał się na kartach rozwadowskiej historii. Tego bowiem dnia gestapowcy zapukali do drzwi siedziby Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola na tzw. „Górce”. W lokalu konspiracyjnym znajdowali się dowódca i oficer dywersji – Stanisław Bełżyński ps. „Kret”, Stanisław Szumielewicz ps. „Kryspin”, Stanisław Korfel ps. „Korski”, Zygmunt Kajzer ps. „Mały”, Czesław Kamiński ps. „Głaz” oraz łączniczki Armii Krajowej: Joanna Kalarus, Krystyna Skowron ps. „Grażyna”, Zofia Skowron ps. „Joanna”.

Doszło do wymiany ognia. Czterech konspiratorów podjęło próbę ucieczki z lokalu. Stanisław Bełżyński wydostawszy się na zewnątrz kierował się w stronę dworca kolejowego. Chciał przedostać się do pobliskiego lasu i w nim szukać schronienia. Udało mu się dobiec do torów. Niestety, na stacji stał pociąg wypełniony niemieckimi żołnierzami, którzy widząc uciekającego Bełżyńskiego z bronią w ręku, otworzyli do niego ogień. Żołnierz zginął na miejscu. Pozostałym trzem akowcom udało się szczęśliwie przedostać do Charzewic, gdzie zostali ukryci w tamtejszym dworku. Łączniczkom Armii Krajowej również udało się zbiec.

W budynku pozostał raniony granatem Stanisław Szumielewicz. Niemcy wezwali doktora Krasonia, aby ratował Szumielewicza, w celu wydobycia od niego informacji. Konającego akowca gestapo zapakowało do samochodu i udali się z nim w kierunku Stalowej Woli. Jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Po kilku dniach Stanisław Bełżyński został pochowany na rozwadowskim cmentarzu. Po wojnie został ekshumowany i przeniesiony do Mauzoleum Żołnierzy AK na Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli, gdzie spoczywa do dziś.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, członkowie stowarzyszeń patriotycznych, członkowie rodzin żołnierzy AK, harcerze, stalowowolscy uczniowie oraz mieszkańcy miasta.