W bibliotece robili kokardy narodowe

[Zdjęcia] 3 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyły się kolejne warsztaty międzypokoleniowe. Tym razem uczestnicy własnoręcznie tworzyli biało-czerwone rozetki.

Mieszkańcy Stalowej Woli, aż po seniorów zostali zaproszeni do wspólnego wykonywania kotylionów. Każdy z uczestników warsztatów, po wejściu do sali znalazł miejsce z materiałami: klejem, nożyczkami, tekturą, bibułą w biało-czerwonych barwach, które niezbędne były do wykonania „kokardy narodowej”.

Nad poprawnym wykonaniem dekoracji czuwali pracownicy biblioteki, którzy chętnie pomagali i udzielali instrukcji jak prawidłowo składać poszczególne części w estetyczną całość.

Przygotowane podczas warsztatów biało-czerwone kotyliony będą symbolem jedności i radości ze wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.