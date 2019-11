W barowej toalecie odnalazł ciało 65-latka

W poniedziałkowy poranek, 25 listopada, właściciel baru w Nowej Sarzynie w toalecie lokalu znalazł ciało mężczyzny. Zmarły to 65-letni mieszkaniec Sarzyny. Policja, pod nadzorem prokuratury, ustala okoliczności jego śmierci.

Do odnalezienia ciała 65-latka doszło w poniedziałek rano, kiedy właściciel bary przygotowywał lokal do otwarcie. W trakcie sprzątania mężczyzna wszedł do toalety, by zabrać z niej środki do sprzątania. Wówczas znalazł 65-letniego bywalca baru. Na miejsce natychmiast wezwał służby ratunkowe i policję.

Przybyłym na miejsce policjantom tłumaczył, że gdy poprzedniego dnia zamykał lokal był przekonany, że drzwi do toalety są zamknięte, nie wiedział, że w środku jest mężczyzna.

Na miejscu zdarzenia pracowała policja i prokurator oraz biegły lekarz, którzy przeprowadzili oględziny miejsca tragedii, a także oględziny zwłok. Na ciele zmarłego nie ujawniono śladów wskazujących na działanie osób trzecich.

Ciało 65-latka zostało przewiezione do prosektorium, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja.

W sprawie śmierci mieszkańca Nowej Sarzyny wszczęto śledztwo o przestępstwo z artykułu 155 KK, dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci.