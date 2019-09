Voster ATS po Kazachstanie przed Rumunią i Słowacją

W Kazachstanie w dwudniowym wyścigu Dookoła Ałamaty startowali kolarze stalowowolskiej grupy Voster ATS Team. Indywidualnie najlepiej spisał się Mateusz Grabis, który został sklasyfikowany na 28. miejscu, ze stratą 2 minut i 38 sekundy do zwycięzcy, Kazacha Yurija Natarova z Astana Pro Team.

Tour of Alamaty świetnie rozpoczął się dla Polaków, ponieważ zwycięzcą pierwszego, płaskiego etapu (118, 6 km) został Patryk Stosz z CCC Development Team. Drugi był Matvey Nikitin (Vino-Astana Motors), a trzeci Davide Gabburo (Neri Sottoli–Selle Italia – KTM). W 14-osobowej grupie, która na mecie uzyskała nad resztą peletonu 42 sekundy przewagi, byli jeszcze dwaj inni Polacy: Mateusz Grabis (Voster ATS Team) i Piotr Brożyna (CCC Development Team). Grabis ukończył wyścig na ósmej pozycji, Brożyna był trzynasty.

Miejsce pozostałych kolarzy stalowowolskiego Vostera ATS: 18. Paweł Franczak, 24. Szymon Krawczyk, 73. Adam Stachowiak, 74. Leszek Pluciński, 6. Mateusz Taciak – wszyscy 42 sek. straty.

Znacznie trudniejsze zadanie czekało zawodników w sobotę. W drugim etapie – transmitowanym live przez Eurosport 2 – mieli do pokonania trudną rundę po mieście, po zjeździe z której do mety w Medeo, prowadził ich długi podjazd z sumą przewyższeń 12,8 km (5,9%). Już na samym początku zorganizowała się sześcioosobowa ucieczka, w składzie której znalazł się zwycięzca tegorocznego czwartego etapu Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków ze Skarżyska-Kamiennej do Stalowej Woli – Stanisław Aniołkowski (CCC Development Team). Śmiałkom udało się w swoim tylko gronie przejechać ponad 100 km. Peleton wchłonął ich 30 km przed metą. Wtedy swoich szans zaczęli szukać inni kolarze. Także „vostery”: Szymon Krawczyk i Mateusz Taciak. Ten drugi zaatakował kilkanaście km przed metą. Za chwilę dołączyli do niego: Nikita Stalnov (Astana Pro Team) oraz Jorge Castiblanco (Illuminate). Po przejechaniu kilku kilometrów zaatakował Stalnov, za nim podążył Castiblanco, a Taciak nie miał już sił. Kazach z Kolumbijczykiem niedługo nacieszyli się z prowadzenia. Zostali wchłonięci przez kilkunastoosobową grupę, która wjechała na ostatnią prostą. Najszybciej finiszował 29-letni Włoch Danilo Celano (Amore & Vita), miejsce drugie zajął Rosjanin Nikołaj Czerkasov (Gazprom-RusVelo), a trzeci reprezentant gospodarzy – Yuriy Natarov (Astana Pro Tem).

Polaków w czołówce nie było. Najlepszy, Michał Pałuta (CCC Development Team) przyjechał na dziewiętnastej pozycji, ze stratą 1 minuty 37 sekund, natomiast najlepszym „vosterowcem” został na tym etapie Mateusz Grabis (2:42). Miejsca pozostałych naszych kolarzy: 38. Taciak (3:50), 50. Stachowiak (5:59), 63. Pluciński (8:00), 72. Krawczyk (10:58), 88. Franczak (16:54).

Klasyfikację drużynową wygrała włoska Ner Sottoli-Selle, Voster ATS był dwunasty na osiemnaście startujących ekip.

We wrześniu kolarze Vostera ATS Team wystartują w Rumunii w pięcioetapowym Turul Romanei (11-15.09) i w wyścigu Dookoła Słowacji (18-21.09). Obydwa toury mają kategorię UCI 2.1.

Share 0 Share Share