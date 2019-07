Victoria lubi brąz

Dominika Szymańska, Nikola Jędruszko, Kamila Waliłko i Judyta Zwolińska wzięły przykład ze swoich starszych koleżanek z Victorii, które zdobyły w sztafecie 4×400 m wicemistrzostwo Polski U-20, i także one wywalczyły medal w sztafecie 4×400 m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Poznaniu, czyli w mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Zdobyły „brąz” czasem 3:56,19. Szybciej od zawodniczek trenera Anioła, biegały tylko sztafety ALKS AJP Gorzów Wlkp. (3:55,59) oraz Orkana Września (3:54,23).

Drugi medal dla Victorii, także koloru brązowego, zdobył Mateusz Kopeć w pchnięciu kulą 5 kg. W serii eliminacyjnej uzyskał drugą odległość w swojej grupie (16,58), a w finałowym konkursie był trzeci (16,40). Pierwsze miejsce zajął Jakub Kleinert z Zielonej Góry (16,89), a drugi był Jakub Kanik z Górnika Wałbrzych (16,85). Tylko tych trzech wymienionych kulomiotów uzyskało odległość powyżej 16 metrów.

O pechu może mówić Judyta Zwolińska, największa bohaterka biegu sztafetowego, po którym stanęła wraz z koleżankami na podium, która indywidualnie w finałowym biegu na 200 m, zajęła czwarte miejsce. Do zdobycia drugiego w tych mistrzostwach brązowego medalu, zabrakło jej zaledwie 0,7 sekundy.

Mistrzynią Polski została Dominika Małkowska z Zawiszy Bydgoszcz (24,51), wicemistrzynią Joanna Nadłonek z MKL Szczecin (24,63), a „brąz” trafił do Olgi Rzeszewskiej z ALKS AJP Gorzów Wlkp. (24:71). Judyta Zwolińska wbiegła na metę z czasem 24:78.

W finale rzutu oszczepem wystąpiło dwóch zawodników Victorii. Ubiegłoroczny mistrz Polski do lat 16 w rzucie oszczepem 600 g, Patryk Tylus i Michał Mierzwa, który przed rokiem w Chorzowie był dziesiąty w MP U-18, rzucając wtedy oszczepem na odległość 54,25. Przez rok Mierzwa poprawił się o trzy i pół metra i z dziesiątej pozycji, skoczył na szóstą! W Poznaniu jego oszczep zatrzymał się blisko 58 metra (57,87 – rekord życiowy).

Patryk Tylus źle wszedł w konkurs. Oddał tylko jeden rzut, w pierwszej próbie, dwie następne spalił i nie dostał się do finałowej rozgrywki. Ostatecznie został sklasyfikowany na jedenastym miejscu (49,49).

Pierwsze miejsce w finale B biegu na 400 m, a ogólnie na dziewiątej pozycji w klasyfikacji końcowej tej konkurencji, ukończyła mistrzostwa Nikola Jędruszko z Victorii (57,28 – rekord życiowy).

W Poznaniu startowała także dwójka lekkoatletów Sparty Stalowa Wola. Martyna Rębisz poprawiła rekord życiowy na 1500 m – 4:55,22. Do rywalizacji w tej konkurencji przystąpiło 23 biegaczek, które podzielono na dwie grupy. Rębisz znalazła się w pierwszym biegu, w którym zajęła drugie miejsce, przegrywając minimalnie z Anna Sydorczuk z Cracovii (4:54,92). Zdecydowanie szybciej był prowadzony drugi bieg, w którym najlepszy czas, dający jej tytuł mistrzyni Polski, uzyskała Julita Maniecka z Hanzy Goleniów (4:20,27).

Druga ze „spartanek”, Ewelina Tęcza uzyskała osiemnasty rezultat w kuli 3 kg (11,79). Mistrzostwo zdobyła Patrycja Banach z Zawiszy Bydgoszcz (15,42).

