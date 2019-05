„Veganki” ze Stalowej Woli najlepszą drużyną Podkarpacia

W Rzeszowie odbył się finał wojewódzki rozgrywek Kinder+Sport dziewcząt, które są nieoficjalnymi mistrzostwa Polski w mini siatkówce. Świetnie spisały się siatkarki Vegi MOSiR Stalowa Wola.

W turnieju wzięło udział 45 najlepszych drużyn z województwa podkarpackiego, wyłonionych w drodze eliminacji: miejskich, powiatowych i rejonowych. Drużyny rywalizowały w kategoriach dwójek, trójek i czwórek, a stawką był nie tylko tytuł mistrzyń Podkarpacia, ale także awans do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się w Zabrzu pod koniec czerwca. Awans wywalczyły zespoły z dwu pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.

Vega MOSiR Stalowa Wola wystawiła dwie drużyny w kategorii czwórek. Pierwszy zespół tworzyły: Anita Bazan, Julia Budziło, Kornelia Budziło, Gabriela Pelic, Gabriela Sokulska, Amelia Strugalska. Team trenera Jakuba Patkiewicza należał do głównych faworytek turnieju, wszak bronił tytułu mistrzyń Podkarpacia, wywalczonego w ubiegłym roku.

Przez spotkania grupowe, jak i ćwierćfinał nasza drużyna przeszła spacerkiem. W półfinale trafiła na drużynę z Przemyśla, którą przed rokiem ograła w… finale. Nie dziwne więc, że przemyślanki bardzo chciały się zrewanżować za porażkę sprzed roku. Dodatkowo, stawką meczu było co najmniej drugie miejsce, a więc premiowane awansem do ogólnopolskiego finału. Przegrywający nie miał szansy na awans.

Stalowowolsko-przemyski pojedynek dostarczył spodziewanych emocji. Był niezwykle zacięty i stał na dobrym poziomie sportowym. W pierwszym secie – grano do 11 – górą była drużyna z Przemyśla (15:13). W drugim triumfowały nasze siatkarki (14:12). W trzeciej, decydującej partii, która miała być rozgrywana do 7 (przy dwu punktach przewagi), emocje sięgnęły zenitu! Raz jedna, raz druga drużyna wychodziła na prowadzenie i każda miała piłki meczowe. Ostatnie słowo należało do zawodniczek trenera Patkiewicza, które zakończyły ten horror wynikiem 16:14!

W meczu finałowym, rozpędzone „veganki” zmiotły Spartę Rzeszów, wygrywając 11:3 i 11:4, i po raz drugi z rzędu zdobyły mistrzowski tytuł.

Drugi zespół Vegi, prowadzony przez trenera Mirosława Srokę, występował w Rzeszowie w składzie: Aniela Ambroszko, Julia Banach, Maja Czarnecka, Wiktoria Kruczek, pojechał po doświadczenie. Dziewczęta dopiero rozpoczynają przygodę z siatkówką i już sam awans do turnieju finałowego należy w ich przypadku traktować w kategorii sukcesu.