Veganki w Gródku nad Dunajcem

Siatkarki Vegi MOSiR Stalowa Wola ostatnie dni letniego okresu przygotowawczego do sezonu 2019/20 spędzały na obozie sportowym w malowniczym Gródku nad Dunajcem.

– Treningi na hali sportowej przeplatane były licznymi atrakcjami, a piękna pogoda pozwoliła nam w pełni wykorzystywać uroki Jeziora Rożnowskiego – mówi trener Mirosław Sroka. – Dziewczyny mogły też m.in. sprawdzić swoją sprawność i odwagę w parku linowym, a wytrzymałość na kajakach i rowerkach wodnych. Nie zapomnieliśmy oczywiście o… tańcu i śpiewie Urodę jeziora odkrywaliśmy podczas rejsu statkiem wycieczkowym. Wakacje skończyły się i rozpoczynamy przygotowania na sezonu na swoich obiektach. Przed inauguracją do rozgrywek w ligach podkarpackich, mamy w planach udział w kilku turniejach towarzyskich.

A my, w imieniu swoim i Vegi MOSiR, zapraszamy dziewczęta ze szkół podstawowych w Stalowej Woli i okolic, na profesjonalne treningi do Vegi MOSiR.

Szczegółowych informacji udzielają trenerzy: Mirosław Sroka – tel. 697 445 562 i Jakub Patkiewicz – 602 877 410.

