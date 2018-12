„Veganki” podglądały gwiazdy światowej siatkówki

W Stalowej Woli przebywała końcem listopada kadra wojewódzka młodziczek. Najlepsze na Podkarpaciu siatkarki z rocznika 2004 trenowały z drużyną Vegi MOSiR Stalowa Wola, rozegrały także z naszym zespołem mecz sparingowy. W zespole Podkarpacia występuje Julia Kuśmierczyk z Vegi i razem z kadrą przygotowuje się do Turnieju Nadziei Olimpijskich 2018. W najbliższym czasie zostanie utworzona kadra Podkarpacia z rocznika 2005 i mamy nadzieję, że także w niej znajdzie się któraś z zawodniczek ze Stalowej Woli.

Po wspólnych treningach z kadrą, siatkarki Vegi pojechały ze swoim trenerem Mirosławem Sroką na Klubowe Mistrzostwa Świata do Rzeszowa. W hali Podpromie zobaczyły dwa mecze: Trentino Volley – Sada Cruzeiro i Resovia – Khatam Ardakan. Z wiadomych powodów szczególne emocje towarzyszyły stalowowolskiej delegacji w tym drugim spotkaniu. Po ostatniej zagrywce mogły razem z fanami Resovii radować się z awansu naszej drużyny do najlepszej czwórki, która walczyła później o tytuł najlepszej klubowej drużyny na świecie w Częstochowie.

– Myślę, że wyjazd na te mecze i oglądania na żywo najlepszych zespołów świata, na czele z późniejszym triumfatorem mistrzostw, włoskim Trentino, na długo zapadnie dziewczętom w pamięci – mówi trener Mirosław Sroka. – Gwiazdy światowej siatkówki pokazały klasę także po meczu. Mimo zmęczenia siatkarze znaleźli chwilę na „sesję” fotograficzną z młodymi siatkarkami.

Share 0 Share 0 Share