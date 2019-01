Vega z Dwójką przywiozły tylko jednego seta…

Na tarczy wróciły z sobotnich wyjazdów stalowowolskie zespoły siatkarskie. Kadetki Vegi MOSiR przegrały w Mielcu, a kadeci Dwójki w Krośnie.

W meczu kadetek jedynie w pierwszym secie „veganki” były w stanie zaskoczyć swoje rywalki. Wygrały niespodziewanie tę partię do 18. Kolejne trzy należaly do mielczanek, które po tym zwycięstwie awansowały na pierwsze miejsce w tabeli.

Także przeciwnik kadetów Dwójki, MOSiR Krosno wskoczył na pozycję lidera po ostatnim meczu. Krośnianie już w pierwszym secie zniechęcili naszą drużynę do gry, wystarczy popatrzeć na wynik. W najbliższą sobotę, 26 stycznia, obydwa nasze zespoły zagrają w Stalowej Woli. Vega podejmie UKS Dębowiec, a Dwójka Karpaty MOSiR Jasło.

UKS SMS Szóstka Mielec – Vega MOSiR Stalowa Wola 3:1 (18:25, 25:13, 25:19, 25:15)

Karpaty MOSiR Krosno – Dwójka Stalowa Wola 3:0 (25:7, 25:14, 25:17)