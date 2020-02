Vega w Cmolasie

Czwarte miejsce zajęły siatkarki Vegi MOSiR Stalowa Wola w I turnieju o puchar Wójta Gminy Cmolas. Turniej został zorganizowany w trakcie zgrupowania reprezentacji wojewódzkiej, wystąpiło w nim dziewięć drużyn. W naszym zespole z dobrej strony zaprezentowała się Julia Budziło, która zadebiutowała w kadrze.

– Od środy do piątku dziewczyny trenowały wspólnie z reprezentacją województwa, a po ciężkiej pracy regenerowały i relaksowały się w basenie. Mecze rozgrywane w sobotę i niedzielę miały zarówno charakter selekcyjny do reprezentacji wojewódzkiej, ale też służyły przygotowaniu poszczególnych zespołów do rundy finałowej podkarpackiej ligi młodziczek i kadetek – mówi opiekun Vegi, trener Mirosław Sroka, który wraz z drugim trenerem stalowowolskiej drużyny, Jakubem Patkiewiczem, prowadzą Kadrę Podkarpacia 2005.

I to właśnie reprezentacja województwa z rocznika 2005 zwyciężyła w Cmolasie. Miejsce drugie zajęła Stal SMS Mielec, trzecie były Karpaty Krosno, czwarte Vega MOSiR, piąte Skałka Annopol, szóste UKS 15 Przemyśl, siódme Wisłoka Dębica, ósme KPK Nowa Dęba, a dziewiąte UKS Zaleszany.

Zespół ze Stalowej Woli wystąpił w składzie: Julia Pasek (kapitan), Julita Dziura, Oliwia Jarosz, Marta Wróbel, Maja Czarnecka, Wiktoria Kowalik, Wiktoria Kruczek, Karolina Cygan. Maja Czarnecka i Wiktoria Kruczek otrzymały wyróżnienia indywidualne.