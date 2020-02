Uważaj na swojego czworonoga. Trutka rozsypana nad Sanem

Bądźmy ostrożni podczas spaceru z psem w okolicach błoni w Stalowej Woli. W ich rejonie pojawiła się trutka na szczury. – W tym tygodniu na skutek zatrucia trutką na szczury wysypaną celowo zarówno na wale, jak i całym terenie błoni straciło życie 3 psiaki – alarmuje Przytulisko Psia Przystań.

Jak dowiedzieliśmy się w Psiej Przystani, pojawiły się niepokojące sygnały dotyczące rozrzuconej niebezpiecznej substancji, być może trutki na szczury. Uważni powinni być ci, którzy ze swoim psami udają się w okolice stalowowolskich błoni. Substancja jest dla nich szczególnie niebezpieczna i może prowadzić do ich śmierci.

Trucizna jest porozrzucana w różnych miejscach i najprawdopodobniej jest to celowo działanie. Substancja pojawiła się na wale i całym terenie błoni, które jest częstym celem spacerów. Wystarczy chwila nieuwagi, aby nas pupil zjadł coś, co może być dla niego trucizną.

W takim wypadku trzeba działać jak najszybciej. Jeśli nasz ukochany pupil zje coś czego nie powinien, a jest to dla niego trucizną, trzeba jak najszybciej wywołać u niego odruch wymiotny. Ważne, żeby zrobić to jak najszybciej, by toksyny nie zostały wchłonięte z przewodu pokarmowego.

Najprostszą metodą jest podanie do pyska 3% wody utlenionej . Dawka to ok 2-3 ml na kg masy ciała. Wodę utlenioną najlepiej podawać strzykawką, powoli, z bocznej strony pyska, tak by nasz zwierzak się nie zachłysnął. W klika minut od podania woda utleniona spieni się w żołądku, co powinno wywołać wymioty. Jeżeli po ok. 10 minutach wymioty się nie pojawią, procedurę powtarzamy.

Jest to oczywiście pierwsza doraźna pomoc, po której powinniśmy udać się z naszym zwierzakiem do lekarza weterynarii. Rutynowo po zjedzeniu trutki na szczury podaje się witaminę K i jeżeli zwierzak szybko trafił do lekarza wykonuje się płukanie żołądka.

Skutkami zatrucia trutką jest zaburzone krzepnięcie krwi, co może wiązać się z krwawymi wymiotami, biegunkami, wybroczynami. oraz krwotokiem z naturalnych tworów ciała. Wymienione skutki zatrucia mogą się pojawić nawet po 2 tygodniach od zjedzenia trucizny.

(ra)