Uwaga – zmiana terminów! Kiedy złożyć PIT?

To bardzo ważna informacja dla każdego podatnika – zmieniły się terminy składania wszystkich zeznań podatkowych PIT rozliczających rok 2019. Zmianie ulega również termin składania PIT-28.

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składamy od 15 lutego br. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020r.

Zmienia się również termin złożenia PIT-28 za 2019 rok. Mamy na to czas do 2 marca br. Wszystkie pozostałe zeznania PIT możemy składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia.

Od 15 lutego br. w usłudze „Twój e-PIT” Krajowa Administracja Skarbowa udostępni przygotowane dla podatników zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.

Ważne, iż w zakresie zeznań PIT-28 i PIT-36 usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli przypomina również o wprowadzeniu od 1 stycznia tego roku indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego), który służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie).

Od 1 stycznia także podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą mikrorachunku podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać wyłącznie na mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora (na stronie www.podatki.gov.pl) lub otrzymamy go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT czyli np. akcyza, PCC, wpłacisz tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). Znajdziemy tam szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki. Na dotychczasowych zasadach wpłacamy także podatek, jeśli rozliczamy się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne uregulujemy tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.