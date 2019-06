IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla Miasta Stalowej Woli. Od godz. 12.00 dnia 10.06.2019 roku do godz. 20.00 dnia 10.06.2019 roku prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 33 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 stopni Celsjusza.

Zaleca się ograniczenie przebywania w pełnym słońcu oraz unikanie wysiłku fizycznego. Istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności ostrzeżenia.