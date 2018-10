Uwaga! Rozdajemy bilety na seans Kina Kobiet!

Kino Helios w Stalowej Woli zaprasza na kolejny seans z cyklu „Kino Kobiet”. Tym razem 15 października zabierz przyjaciółkę, siostrę, mamę, teściową, synową na film „7 uczuć” w reżyserii Marka Koterskiego.

Drogie Panie, w październiku to już nie ma co ukrywać: jesień!!!

Dlatego zapraszamy na seans Kina Kobiet z liściem na głowie, mile widziane też jesienne bukiety.

Dla miłośniczek dobrego kina mamy 5 podwójnych wejściówek na ten seans!

Co trzeba zrobić? Wystarczy, że pod postem konkursowym na naszym Facebooku napiszesz w komentarzu z kim i dlaczego chciałabyś wybrać się na ten film i oznacz tę osobę. Spośród wszystkich komentarzy wybierzemy 5 osób, do których powędrują podwójne wejściówki.

Wyniki ogłosimy 10 września o godz. 11! Odbiór kuponów w siedzibie Tygodnika Sztafeta, ul 1 Sierpnia 12. Do odbioru wymagane jest posiadanie przy sobie aktualnego numeru SZTAFETY!!

Przed poniedziałkowym seansem w holu kina odbędą się pokazy i konkursy:

– Natur House (tu link do strony https://naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/podkarpackie/stalowa-wola/#lista-centrow) to światowy lider w dziedzinie żywienia i dietetyki. Dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistów proponują optymalne warunki dla każdego, kto pragnie osiągnąć oraz utrzymać prawidłową wagę ciała. Specjaliści do każdego problemu podchodzą indywidualnie, nie tylko dobierając najlepszej klasy suplementy, ale przede wszystkim opracowują osobisty plan dietetyczny. Każda z Pań będzie mogła zasięgnąć porady dietetycznej.

– Firma Souvre Internationale wpisuje się w trendy współczesnej kosmetologii, promując swoje flagowe produkty kolagenowe klasy premium, zarówno pod kątem codziennego dbania o urodę, jak i profilaktyki anti-aging. Konkurencyjność kosmetyków sygnowanych logo Souvre Internatonale polega na innowacyjności, rozumianej jako wykorzystanie niepopularnych na rynku, naturalnych komponentów oraz kuracji poprawiających wygląd i zdrowie cery. Zawarte w nich składniki aktywne pobudzają syntezę kolagenu, ujędrniając i odżywiając skórę. Najwyższej jakości produkty hipoalergiczne zalecane się również osobom, które na co dzień borykają się z problemami skórnymi, tj. trądzik czy przesuszenie cery. Każda z Pań będzie mogła wykonać sobie zabieg na dłonie.

– Strefa Masażu (tu link http://strefa-masazu.pl/ ) wykona relaksacyjny masaż dłoni dla chętnych Pań. Salon Strefa Masażu charakteryzuje się profesjonalizmem i indywidualnym podejście do potrzeb każdej z nas, a jego celem jest zapewnienie relaksu, odpoczynku, a także przywrócenie ciału sprawności fizycznej. Środki, które pozwalają połączyć wszystkie te maksymy to stworzenie wyjątkowej atmosfery z użyciem nastrojowego światła, łagodnej muzyki i fascynującego aromatu olejków oraz kremów wcieranych w ciało.

– Super Fotobudka (http://superfotobudkaallin.pl/) zapewni niesamowitą zabawę dzięki możliwości zrobienia zdjęć w przebraniach. Zachowaj wspomnienia z Kina Kobiet na zawsze i podziel się nimi ze znajomymi.

– Icon Fitness (http://www.iconfitness.club/) Fajnie jest ćwiczyć, ale jeszcze fajniej jest ćwiczyć w grupie. Wypróbuj zajęcia grupowe fitness. Bodypump, Airfit, Zumba, RPM, treningi z wirtualnym trenerem. My proponujemy – Ty decydujesz! – w holu kina trenerzy odpowiedzą na pytania Pań i doradzą odpowiednie zajęcia.

W konkursach do wygrania będą między innymi:

– voucher na rozkoszny seans dla ciała i zmysłów – masaż pleców rozgrzanymi olejkami eterycznymi do Strefy Masażu (tu link http://strefa-masazu.pl/ ), Al. Jana Pawła II 122, 37-450 Stalowa Wola

– voucher na dotyk ciepła – zabieg odprężająco-relaksujący szyi, ramion i pleców do Strefy Masażu (tu link http://strefa-masazu.pl/ ), Al. Jana Pawła II 122, 37-450 Stalowa Wola.

– vouchery na jednorazowe wejścia na zajęcia Pole Dance do szkoły tańca Pole Dance Fit (https://www.facebook.com/PoleDanceFitStw/) w Stalowej Woli. Wyrzeźbij sylwetkę i powiedz „Jestem piękna!”.

– Voucher na czyszczenie zębów do Centrum Precyzyjnej Stomatologii Multident (tu link http://piotrtrafidlo.pl/ ), ul. Wałowa 52, 37-450 Stalowa Wola. Hollywood smile w zasięgu ręki!

– miesięczny karnet do Bikini Fitness Studio (tu link http://bikini-fitness.pl/), Ul. Poniatowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola.

– flowerboksy od Studia Chryzantemka (https://www.facebook.com/Chryzantemka/) Kępie Zaleszańskie 143, 37-415 Kępie Zaleszańskie

– vouchery do Zacisznego SPA (http://zaciszne-spa.pl/) ul. Gen. Andersa 4, 37-400 Nisko

– vouchery na usługę fryzjerską do KM Pracowni Fryzur i Paznokci, na strzyżenie damskie (ul. Okulickiego 142 D, 37-450 Stalowa Wola)

– miesięczna kuracja dietetyczna w Natur House, ul. Generała Leopolda Okulickiego 99, 37-450 Stalowa Wola

– zaproszenia na zabieg liftingująco – nawilżający Souvre International

– bon do kwiaciarni „Róża”, Galeria Vivo, ul. Fryderyka Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola

– bransoletki Briju, Galeria Vivo, ul. Fryderyka Chopina 42, 37 – 450 Stalowa Wola

– książki „Odważna” Rose McGowan – Wydawnictwo Agora

– książki „Jak być człowiekiem” Paula Cocozza – Wydawnictwo Czarna Owca

– książki „Superkoderki” Andrea Gonzales, Sophie Houser – Wydawnictwo Czarna Owca

– książki Wydawnictwa Agora