Uwaga na oszustów

Policjanci przestrzegają przed oszustwami, których ofiarami padają najczęściej starsze osoby. Mundurowi apelują do mieszkańców o ostrożność w kontaktach zarówno telefonicznych jak i w sytuacji, kiedy ktoś nieznajomy puka do naszego mieszkania.

Pamiętajmy, że oszuści wciąż poszukują swoich potencjalnych ofiar. Najczęściej pokrzywdzonymi stają się starsze osoby. Nie bądźmy więc obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych o metodach działania przestępców. Przy każdym rodzinnym spotkaniu edukujmy bliskich, mówiąc im o konieczności sprawdzania u źródła informacji podanej przez telefon, czy też w bezpośrednim kontakcie. Seniorzy świadomi zagrożenia i mający wiedzę, że mogą do nich telefonować czy też pukać do ich drzwi – oszuści (podając się też często dla uwiarygodnienia swojej osoby za przedstawiciela instytucji zaufania publicznego) – będą ostrożniejsi, a przez to też bezpieczniejsi. Przy tego typu przestępstwach ogromną rolę odgrywa profilaktyka. Rola bliskich jest w tym wypadku nieoceniona. Dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami czy też innymi starszymi osobami z rodziny, możemy przekazać im wiedzę niezbędną do zminimalizowania tego zjawiska. Z policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia, dzięki czemu przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych osób, do których telefonują lub stawiają się też u nich osobiści. Jednak wciąż odnotowywane są przypadki oszustw.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Należy pamiętać, że oszuści nie próżnują i co jakiś czas modyfikują swoje działania.

Policja apeluje do osób starszych, ale także ich rodzin. Rozmawiajmy ze sobą i bądźmy ze sobą w kontakcie. Jeżeli otrzymamy wiadomość/ telefon z prośbą o wsparcie finansowe potwierdźmy czy faktycznie rozmawialiśmy z kimś z rodziny, bądź znajomym.

POLICJA APELUJE O WYJĄTKOWĄ OSTROŻNOŚĆ!!!

• Nie należy otwierać drzwi bez sprawdzania, kto stoi po drugiej stronie!

• Nie należy wpuszczać do domu osób nieznajomych, bez wcześniejszego upewnienia się kim one są!

• Nie przechowujcie Państwo w domu dużych kwot pieniędzy!

• Pod żadnym pozorem nie przekazujcie Państwo pieniędzy osobom obcym!

• Unikajcie Państwo podejrzanie korzystnych ofert, tym bardziej, jeżeli sprawa połączona jest z wymogiem podpisywania dokumentów, wpłata zaliczki, ujawnieniem informacji czy okazaniem swoich oszczędności!

• Współdziałajcie Państwo z sąsiadami w zakresie wzajemnej ochrony i obserwacji mieszkań!

• Zgłaszajcie Państwo informacje o zauważonych, podejrzanych osobach, które pojawiły się w waszej klatce, mieszkaniu czy posesji!