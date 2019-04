Utworzyli Czwórmiasto

Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, zastępca prezydenta Stalowej Woli Renata Knap, burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk oraz burmistrz Sandomierza Marcin Marzec podpisali 5 kwietnia br. na Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu porozumienie o ustanowieniu tzw. Czwórmiasta.

Sygnatariusze porozumienia chcą ze sobą współpracować na rzecz swoich miast ze względu na: bliskość geograficzną, potencjał ludnościowy – ponad 350 tys. mieszkańców powiatów, których stolicami są miasta przystępujące do Czwórmiasta, wspólną historię oraz dopełniającą się różnorodność funkcji społeczno-gospodarczych. Zdaniem pomysłodawcy podpisania porozumienia Dariusza Bożka wszystkie te argumenty przemawiają za potencjałem budowy silnego, zintegrowanego, atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów i biznesu ośrodka aglomeracyjnego.

– To ważny dzień dla Tarnobrzega. Nasze cztery samorządy będą działać na rzecz wspólnej promocji gospodarczej i terenów inwestycyjnych oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej w oparciu m.in. o Jezioro Tarnobrzeskie, które w sezonie już dziś jest wiodącą atrakcją turystyczną dla mieszkańców naszych czterech miast i dla całego regionu. Chcemy współpracować m.in. w zakresie tworzenia wspólnej oferty dla inwestorów i firm zainteresowanych rozwojem w makroregionie. Naszym celem jest także zwiększanie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych w naszych miastach – mówił Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega…

