Utrudnienia w Leżajsku przez budowę ronda

Od poniedziałku, 24 lutego, kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w Leżajsku. W mieście, u zbiegu ulic Mickiewicza, św. Jana z Dukli i Wyspiańskiego, a więc między klasztorem a centrum miasta, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Utrudnienia, związane z budową ronda, potrwają aż pół roku.

– Ze względu na trwające roboty budowlane przy ulicy Mickiewicza i planowane do wykonania prace mające na celu przebudowę tego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, skrzyżowanie to zostanie całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego z zachowaniem dojazdu wyłącznie do posesji znajdujących się w jego bezpośrednim obrębie – wyjaśnia burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański.

Jak dodaje, wyłączone zostaną również z ruchu oba przystanki autobusowe zlokalizowane przy ul. Mickiewicza tzw. Podklasztor.

Objazdy wyznaczono ulicami: Michałka, drogą krajową nr 77 czyli obwodnicą miasta oraz ulicą Marii Curie Skłodowskiej.

– Przewidywany termin utrudnień w ruchu wynosi 6 miesięcy. Pozostaje nam tylko prosić wszystkich uczestników ruchu drogowego o wyrozumiałość i przeprosić za utrudnienia – podkreśla burmistrz Leżajska.