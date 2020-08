Utrudnienia na Działkowej potrwają dwa tygodnie

W związku z budową obwodnicy Stalowej Woli, trwają prace na części ul. Działkowej. Fragment prowadzący do oczyszczalni jest wyłączony z ruchu i wyznaczony został objazd. Utrudnienia potrwają dwa tygodnie.

Ul. Działkowa musi posiadać odpowiednie parametry, by wpiąć ją do przejazdu, jaki będzie biegł pod budowaną obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Stąd też potrzebna jest korekta linii drogi i prowadzone są prace w tym zakresie.

Z uwagi na roboty drogowe, wyznaczony został objazd, by dojechać do oczyszczalni i działek zlokalizowanych w jej okolicy. Mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali z remontowanej drogi, przez najbliższe dwa tygodnie będą musieli jechać drogą techniczną, która biegnie przed nowo budowanym wiaduktem, od zjazdu z ronda przy centrum handlowym VIVO!.