Usługi opiekuńcze są łatwiej dostępne

Gmina Stalowa Wola przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Dzięki temu programowi realizowane przez gminy usługi opiekuńcze będą w połowie finansowane przez rząd. Wszystko po to, by mogło z nich korzystać więcej osób potrzebujących pomocy w codziennym życiu.

Odbiorcami wsparcia są osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę 60 mln zł. W ramach programu Gmina Stalowa Wola otrzyma środki dofinansowania w kwocie 83 172,30 zł.

Z rekomendacji programu wynika, że nie należy pobierać opłat od osób objętych usługami, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 roki kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Chcąc dostosować przedmiotową odpłatność do rekomendacji programu, Rada Miasta Stalowej Woli podjęła 31 maja 2019 roku podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Program realizowany jest od 31 maja do 31 grudnia 2019 roku.

Koordynacją oraz realizacją programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

Wszelkich informacji pod numerem tel. 15 84 250 97 udzielają w pracownicy MOPS-u.