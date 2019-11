Urlop ojcowski coraz popularniejszy

Narodziny dziecka to przełomowy moment w życiu każdej rodziny. Wielka radość, ale też ogrom odpowiedzialności i pracy. Polska należy do krajów, gdzie pakiet socjalny jest stosunkowo rozbudowany – choć naturalnie daleko nam do standardów krajów skandynawskich. Jak wygląda obecnie sytuacja zatrudnionych mężczyzn, którym przyszedł na świat potomek? Jakie rodzaje urlopu im przysługują?

Urlop ojcowski – na czym polega?

W Polsce budzi się coraz mocniej świadomość społeczna, że również świeżo upieczony ojciec może zająć się pociechą (i to równie sprawnie, jak matka). Stopniowo rośnie liczba wniosków o urlop ojcowski. W bieżącym roku odnotowano w naszym kraju prawie 3 tys. więcej tego typu urlopów niż rok wcześniej.

Urlop ojcowski (w myśl dzisiejszych przepisów) może zostać przyznany jedynie tym ubiegającym się ojcom, którzy są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy.. Nie wpływa on na długość innych, dostępnych rodzicom form urlopu. Czas trwania tego okresu opieki nad dzieckiem to maksymalnie 14 dni kalendarzowych. W trakcie trwania takiego urlopu ojcu przysługuje 100 proc. średniego wynagrodzenia z ostatniego roku. Z prawa do urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko 2 lat.

Co więcej wspomniany urlop przysługuje bez względu na fakt, czy matka jest zatrudniona i bez względu na to, czy związek ma status małżeństwa. Urlop ojcowski może zostać podzielony na dwie równe części. Warto mieć na uwadze, że obejmuje także tych, którzy zdecydowali się na adopcję. W tym ostatnim przypadku ojciec może ubiegać się o omawiany typu urlopu przez 2 lata od momentu uprawomocnienia się wyroku orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia.

Urlop ojcowski – jakich formalności trzeba dopełnić?

Aby ubiegać się o ten rodzaj urlopu, należy złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy. Nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego okresu. Standardowo, wystarczy oficjalne pismo z wyraźnym nazwaniem rodzaju urlopu oraz uzasadnieniem – odnoszącym się do niedawnych narodzin dziecka. W większości sytuacji wystarczy załączenie aktu urodzenia nowego członka rodziny. Jeżeli w naszej firmie jest zatrudnionych więcej niż 20 osób, wtedy zasiłek, przysługujący w trakcie tego urlopu, wypłaca pracodawca. Gdy zatrudnionych jest mniej niż 20 – zajmuje się tym ZUS. Więcej na temat formalności dotyczących urlopu tacierzyńskiego przeczytasz w artykule Kapitalni.org.

Ważna decyzja Parlamentu Europejskiego

W niedalekiej przyszłości czeka nas ważna zmiana w przepisach, regulujących omawiany obszar. W kwietniu br. Parlament Europejski podjął decyzję, że ojcowie w każdym z państw członkowskich będą mieć obowiązkowy, co najmniej dwumiesięczny okres płatnego urlopu tacierzyńskiego, którym nie będzie można podzielić się z matką dziecka. Polski legislator musi podjąć kilka ważnych decyzji przed wcieleniem tej reguły w życie. Przede wszystkim – skąd będą pochodzić pieniądze, wypłacane w tym czasie ojcom. Czy będzie to ZUS, czy też pracodawca?

Mało kto wie, że…

Warto wiedzieć także o dwóch drobniejszych, ale bardzo przydatnych formach urlopu, które może wykorzystać młody ojciec. Są to przede wszystkim 2 dni urlopu z okazji urodzenia dziecka. Taki urlop można wziąć do 2 miesięcy od momentu urodzin.

Bardzo cenne jest też rozwiązanie, które pozwala ojcom brać (niezależnie od tego, czy matka jest na urlopie macierzyńskim) 2 dni rocznie z tytułu opieki nad dzieckiem. Takie uprawnienie przysługuje wszystkim ojcom do 14 roku życia ich potomka.

Polskie regulacje na tle innych krajów

Krajowe rozwiązania prawne, dotyczące urlopów związanych z pojawieniem się na świecie nowego członka rodziny, z których mogą skorzystać panowie, są bardzo wygodne. Nie każdy ma świadomość, że choćby tak uwielbiane przez nas USA – w ogóle nie przewiduje takiej formy ułatwienia życia zatrudnionym, którzy stali się rodzicami. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie oraz wychowawcze nie funkcjonują tam wcale.

Również na tle innych państw Unii Europejskiej wypadamy całkiem korzystnie. Przykładowo: w Niemczech matki mają możliwość skorzystania z 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednak aż 6 tygodni trzeba wykorzystać jeszcze przed narodzinami potomka. Oprócz tego rodzicom przysługuje okrągły rok płatnego urlopu.

Polityka prorodzinna naszego kraju to cały zestaw zabezpieczeń, form wsparcia oraz innych ułatwień – w tym właśnie urlopów. Rodziców, którzy znajdują się na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, nie można zwolnić, o ile pracują na podstawie umowy o pracę. Młode matki są szczególnie chronionymi pracownikami w myśli Kodeksu Pracy.