Uratują grobowiec pierwszych rudnickich aptekarzy

1 listopada, już po raz ósmy, na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem odbędzie się kwesta „Ratujmy zabytkowe groby”. Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie prac konserwatorskich nagrobka zasłużonej dla parafii bezpotomnie zmarłej rodziny Reischerów.

Społeczność Rudnika nad Sanem, a także odwiedzający 1 listopada groby swoich najbliższych zmarłych przyjezdni, od ośmiu lat chętnie wspierają akcję ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym. Dzięki zeszłorocznej kweście jej organizatorom udało się rozpocząć remont największego nagrobka znajdującego się na rudnickim cmentarzu – pomnika rodziny Reischerów. Zebrane w tym roku pieniądze także zostaną przeznaczone na niezbędne przy nim prace. Przygotowaniem odpowiednich wniosków związanych z remontem nagrobka i pozyskaniem dodatkowych funduszy, jak również koordynacją wszystkich prac przy pomniku zajmowała się Danuta Kacprzyk.

– Fundusze zebrane podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na kolejny etap prac przy nagrobku śp. rodziny Reischerów. W październiku tego roku udało się zakończyć techniczną konserwację tego nagrobka. Fundusze na wykonane prace pochodziły z ubiegłorocznej kwesty zorganizowanej przez redakcję gazety parafialnej „Wspólnota Trójcy Świętej”, a także z dotacji o wysokości 9400 złotych otrzymanej od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu – wyjaśnia Danuta Kacprzyk, współorganizatorka akcji i dodaje, że dotychczasowy koszt prac przy nagrobku wyniósł 20 tysięcy złotych.

Jak wyjaśnia, prace przy nagrobku rodziny Reischerów rozpoczęły się 18 września. – Obiekt ten znajduje się na parafialnym cmentarzu rzymskokatolickim w Rudniku nad Sanem, w miejscu oznaczonym na parafialnej mapie cmentarza GROBONET 2.6 jako: D1/A/5. Rudniczanie nazywają go Grobowcem Aptekarzy. Rodzina ta przybyła do Rudnika nad Sanem prawdopodobnie w 1891 roku – wyjaśnia Danuta Kacprzyk. – W tym roku bowiem zdobył zgodę na utworzenie pierwszej apteki w Rudniku nad Sanem młody, bo posiadający tylko 4 – letnią praktykę zawodową, mgr Leon Knettner. Zmarły w wieku 48 lat pierwszy rudnicki aptekarz został pochowany na cmentarzu parafialnym w alei nazywanej obecnie Aleją Zasłużonych. 11 lat później w 1918 roku spoczął obok niego jego teść – Stanisław Buszek. W tamtych latach nagrobek wyglądał bardzo reprezentacyjnie. Według Dominika Komady, kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu, pomnik zajmował znacznie większy obszar, który wytyczony był przez kamienny krawężnik wykonany z czerwonego piaskowca, świadczą o tym pozostałe fundamenty oraz zachowane elementy kamienne złożone obecnie u „stóp zabytku”.

W grobowcu tym został również pochowany mgr Klemens Reischer, który przejął aptekę po Knettnerze, a także poślubił wdowę po nim – Karolinę. – Reischerowie byli zasłużoną dla naszej parafii rodziną. Mgr Klemens Leon Reischer urodzony 4 maja 1878 roku skończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1900. W latach 1927 – 1928 był przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła Parafialnego w Rudniku nad Sanem. Starsi rudniczanie w swoich opowieściach twierdzą także, że był on również fundatorem całego fundamentu pod nasz obecny kościół – tłumaczy. – Wspominają, że sprowadził na tę potrzebę specjalny budulec, mocny i twardy kamień, taki jakiego używa się do wykonania kamieni młyńskich.

Płyta inskrypcyjna na nagrobku informuje, że jest to również miejsce wiecznego spoczynku Jana Weleckiego. Emerytowany major Jan Welecki, spokrewniony z Karoliną Reischer, prowadził w rudnickiej aptece księgowość od 1 lipca 1951 do 30 czerwca 1958 roku. Był spadkobiercą zmarłej bezpotomnie rodziny Reischerów. W latach 1960 – 1961 sprzedał dom, w którym mieściła się pierwsza rudnicka apteka państwu Marii i Janowi Wragom i przeniósł się do domu rodziny Hernichów.

