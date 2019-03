Uratowali psy i koty z rudery spod lasu

Szokująca interwencja wolontariuszy pomagających psom i kotom. W zamkniętym domu stojącym na skraju wsi Studzieniec w gminie Pysznica znaleziono blisko 30 zwierząt, które przez kilka dni nie miały dostępu ani do wody, ani do jedzenia.

To była jedna z takich interwencji, które wolontariusze zajmujący się bezpańskimi psami zapamiętają na bardzo długo. W niewielkim domu, stojącym pod lasem na skraju miejscowości Studzieniec w gm. Pysznica przebywało blisko 30 zwierząt. Wolontariuszka, która dotarła do wskazanego przez kieleckich animalsów domu jako pierwsza wiedziała, że nie będzie w nim właścicieli zwierząt, gdyż zostali zabrani do szpitala i ośrodka pomocy. Była jednak przekonana, że psy będą biegały po posesji. Na miejscu, okazało się, że wszystkie zwierzęta znajdują się wewnątrz domu. Zostały zamknięte w środku zrujnowanego budynku i nie miały dostępu ani do wody, ani do jedzenia…

