Upamiętniono ofiary „Akcji Nisko”

[ZDJĘCIA] W piątek, 18 października w Zarzeczu na Ługu miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary obozu przejściowego dla Żydów z czasów II Wojny Światowej.

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Czeskiego Centrum Studii Genocid Terezin przy budynku zabytkowego dworca kolejowego w Nisku. Miejsce tego spotkania zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ w tym to miejscu, dnia 18 października 1939 roku, przybył do Niska pierwszy pociąg z Żydami, który skierowany został przez niemieckiego funkcjonariusza nazistowskiego płk. Adolfa Eichmana do Zarzecza.

Dzisiaj niżański dworzec to miejsce pamięci, gdzie zaproszeni na uroczystości goście złożyli hołd uczestnikom wydarzenia pod nazwą „Akcja Nisko”, którą 80 lat temu zorganizowały nazistowskie Niemcy na terenach okupowanej Polski. Wraz z potomkami wywiezionych czeskich obywateli żydowskiego pochodzenia, w obecności niemieckiego konsula w Polsce pamięć ofiar została uczczona minutą ciszy.

Ponadto w Domu Kultury w Zarzeczu przy okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy na Ługu przygotowana została specjalna wystawa poświęcona historii zarzeckiego obozu przejściowego oraz jego mieszkańców, którą opracowała Ewa Krzyżek z TZN.

Inicjatorami uroczystości byli burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Towarzystwo Ziemi Niżańskiej.

Kamila Brzezińska