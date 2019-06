Upały nie odpuszczają!

IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla Miasta Stalowej Woli. Dziś tj. 26 czerwca, do godziny 19 temperatura może sięgać od 30 do 33 stopni Celsjusza. Z kolei temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza.

Przypominamy, żeby w tym okresie jak najmniej przebywać na pełnym słońcu, by nie dopuścić do przegrzania organizmu. A przegrzaniu mówimy, gdy temperatura ciała jest prawidłowa lub nieco podwyższona i występują objawy takie jak: uczucie zmęczenia, kurcze mięśni kończyn i brzucha, omdlenia, obrzęki w okolicy stóp i kostek. Osoba, która doznała przegrzania powinna położyć się w chłodnym i przewiewnym miejscu, unieść obrzęknięte kończyny i pić letnią wodę.