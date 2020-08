Upał im nie przeszkadzał…

W sobotę, 8 sierpnia na kortach przy ul. Skoczyńskiego 3 w Stalowej Woli, odbył się kolejny turniej tenisowy w ramach programu Tenis 10. Wszystkie spotkania rozgrywane były w ogromnej spiekocie, ale na uczestników turnieju wysoka temperatura, wielkiego wrażenie nie… zrobiły. Młodzi adepci tenisa byli świetnie przygotowani do walki w straszliwym upale i humory dopisywały im przez cały dzień.

Do grupy pomarańczowej (wiek 8-10 lat) zgłosiło się cztery dziewczynki i jeden chłopiec. Bezkonkurencyjna okazała się Hanna Krzysztoń, która wygrała wszystkie mecze; z Mają Rozmus 4:3, Martą Szeligą 4:2 i z Karolem Rozmusem 4:1. Karol zajął drugie miejsce. Pokonał swoją siostrę Maję 4:0 i Martę Szeliga 4:0. W ostatnim meczu Maja pokonała Martę 4:0 i zapewniła sobie trzecie miejsce.

W grupie zielonej (11 lat i młodsi) do rywalizacji przystąpiło sześciu chłopców, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. Grupę A wygrał Bruno Takmadżan, który w pierwszym spotkaniu pokonał Tymoteusza Ziemiańskiego 41:3:4, 10:7, a w drugim Mikołaja Stasiuka 4:1, 3:4, 10:6. Z miejsca drugiego awansował do półfinałów Ziemiański, po zwycięstwie nad Stasiukiem 4:3, 4:2.

W grupie B triumfował Julian Rząsa, który pokonał Szymona Lesia 4:3, 4:1 i Alana Kordasa 4:2, 4:2. Miejsce drugie zapewnił sobie wygraną z Kordasem 4:2, 4:3, Szymon Leś.

W pierwszym spotkaniu półfinałowym Takmadżan pokonał Lesia 4:2, 4:1, a w drugim Rząsa, nie tracą gema, wygrał z Ziemiańskim 4:0, 4:0. Również w finale Julian był nie do „nadszarpnięcia” przez swojego rywala. Pokonał Bruno Takmadżana 6:0, 6:0, v.o.

Share 0 Share Share