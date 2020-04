Uniwersalny styl wyspiarski. Jak urządzić łazienkę w stylu angielskim?

Ponadczasowa elegancja, która przybyła do naszego kraju z wysp brytyjskich, została przyjęta przez Polaków z dużym entuzjazmem. Styl angielski wyróżnia się spośród innych, które znalazły swoje miejsce w aktualnych trendach. Przepełnia go elegancja, szyk, wykwintne dekoracje, ale też autentyczność, objawiająca się w naturalnych materiałach. Styl wyspiarski kojarzy się nam także z przestronnością, dużymi salonami kąpielowymi, w których w centrum znajduje się rzeźbiona wanna na giętych nóżkach. Tymczasem angielską elegancję można wykorzystać w zdecydowanie mniejszych wnętrzach, decydując się m.in. na jasne płytki oraz lustra optycznie powiększające pomieszczenie.

Klasycznie w jasnych barwach

Biel jest bardzo często spotykanym kolorem w angielskich stylizacjach. Wyróżnia się elegancją, ale jest też ponadczasową barwą, o bardzo dużej swobodzie dobierania dodatków. Biel będzie bardzo dobrze prezentować się w towarzystwie dodatków w każdym kolorze, w których w wyspiarskim stylu dostrzegamy niemałe skrajności. Białe płytki na ścianach i podłodze stworzą tło dla wszystkich elementów aranżacji. Jeżeli zależy nam na podkreśleniu elegancji, która dodatkowo objawiać się będzie złotymi dodatkami, wybierzmy płytki imitujące naturalny kamień Calacatta White Marble Polished z polerowanym, błyszczącym wykończeniem. Ten sam motyw może pojawić się też na blacie przy szafce z umywalką lub na parapecie, jeżeli w łazience znajduje się okno. Elegancki total look osiągniemy, jeżeli również fronty mebli i ceramika będą utrzymane w jasnej kolorystyce. Akcentem przełamującym sterylność i chłód bieli będzie złoto, które pojawi się np. na armaturze łazienkowej, uchwytach szafek czy też na oprawach oświetleniowych.

Bogate zdobienia niekoniecznie w bieli

Wyspiarski styl lubi biel, w której najczęściej we wszystkich wariantach i interpretacjach tego wnętrza występuje armatura łazienkowa. Dodatkowo, ma opływowe kształty, np. wolnostojąca wanna ma mocno zaokrąglone wszystkie boki i wsparta jest na giętych nóżkach. Umywalka natomiast jest na rzeźbionym postumencie lub też w formie okrągłej misy umieszczonej na kamiennym blacie. Fronty szafek nie muszą jednak mieć jasnych frontów. Mogą być dominującymi elementami wyposażenia wnętrza i występować w wersji drewnianej. Ciemne drewno z wyraźnie zarysowanym usłojeniem to nie tylko trwałość i solidność, ale też bardzo dobrze pasujący kolor do złotej armatury i uchwytów oraz jasnych kamiennych blatów i płytek w stylu Calacatta White Marble Polished. Bardzo dobrze pasującym, a jednocześnie obowiązkowym dodatkiem jest duże, okrągłe lustro w rzeźbionej ramie, wykończone złotym, pełnym blasku kolorem.

Mały i duży wyspiarski salon kąpielowy

Chcąc zamienić typową łazienkę w domowe SPA w angielskim klimacie, należy uzupełnić wnętrze o kilka niezbędnych dodatków. W dużych pomieszczeniach obok wanny może stanąć mobilny, podłogowy uchwyt na ręczniki. Miejsca wystarczy też na elegancki kącik do pielęgnacji i odpoczynku, w którym idealnie prezentuje się rzeźbiony fotel z miękkim, tapicerowanym siedziskiem i oparciem lub duża, pikowana pufa. Lustro oświetlimy kinkietami z materiałowymi abażurami, a na suficie zawiśnie kilkuramienny żyrandol, ozdobiony kryształami. W małych łazienkach angielski szyk spotęgują złote akcesoria przy umywalce, jak dozownik na mydło, kubek na szczoteczki do zębów i pojemniki na kosmetyki. Jasne kamienne płytki można uzupełnić, np. przy kabinie prysznicowej czy wannie innymi, bardziej dekoracyjnymi z ornamentowym akcentem.

O angielskim stylu mówi się, że jest kwintesencją dobrego smaku, a Brytyjczyków nazywa się strażnikami tradycji, którzy bardzo mocno podkreślają swoje przywiązanie do kraju, dotyczy to również aranżacji wnętrz, która na przestrzeni czasu uległa jedynie nieznacznym modyfikacjom.