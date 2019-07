Umowa na realizację Centrum Aktywności Seniora podpisana

Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora staje się faktem. 3 lipca 2019 roku Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli podpisał umowę z wykonawcą, która wprowadza koncepcję centrum senioralnego w Stalowej Woli na etap realizacji. Profesjonalne miejsce dla działalności seniorów będzie zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku „Centrum 4” mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II 10.

– Dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny. Traktuję podpisanie tej umowy jak chrzciny dziecka, o które zabiegaliśmy od lat – mówił ze wzruszeniem Józef Górniak przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów obecny przy podpisaniu dokumentów. – Patrząc na to jakie mamy wspaniałe, aktywne środowisko senioralne w naszym mieście, zawstydzające czasami młodszych pod względem ilości inicjatyw, to nie mam wątpliwości, że zasługujecie Państwo na takie centrum, które będzie modelowe nie tylko na skalę regionalną, ale ogólnopolską – zwrócił się do seniorów na ręce przewodniczącego rady seniorów prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na prawie 1000 m kw. powstanie powierzchnia o mobilnym charakterze, dostosowana do aktualnych potrzeb seniorów. Zamiast schodów na pierwsze piętro wjedziemy windą. W części lokalu powstanie duża sala widowiskowo – artystyczna. Ponadto w budynku pojawią się: kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, która w razie potrzeby będzie pełniła rolę sali bankietowej, sala kuchenna, sala prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. Ciekawym pomysłem zaproponowanym przez architektów jest możliwość stworzenia tarasu letniego, jako „zielonego dachu”. W lokalu będzie też wydzielona powierzchnia administracyjna dla osoby odpowiedzialnej za obiekt, jak i na potrzeby stowarzyszeń. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– To jest przede wszystkim projekt pod klucz czyli całkowita przebudowa obiektu razem z wyposażeniem. Zakres projektu był szczegółowo konsultowany z Miejską Rada Seniorów. Wybraliśmy odpowiednie pomieszczenia, których oczekują seniorzy – mówiła zastępca prezydenta Renata Knap.

Jak zapowiada Bogna Latawiec, pełnomocnik Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, obiekt ten będzie otwarty dla wszystkich seniorów, nie tylko tych zrzeszonych w klubach czy stowarzyszeniach. – Ci, którzy nie chcą uczestniczyć w różnych grupach też będą mieli prawo korzystać z propozycji, które będą przygotowane. Na pewno nie będzie to samotna wyspa w mieście. Nie będzie tak, że my się zamkniemy w swoim gronie i tylko dla siebie będziemy działać. Chcemy wychodzić do ludzi, współdziałać międzypokoleniowo. Chcemy potencjał, który drzemie w seniorach wykorzystać dla miasta – mówiła Bogna Latawiec.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, jeszcze w tym roku zostaną wykonane prace projektowe i pozyskane pozwolenia na budowę, natomiast rzeczowa realizacja zaplanowana jest na przyszły rok. Pierwsze aktywności w Centrum będą się odbywać już w 2020 roku.

Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora, na wniosek samych zainteresowanych, będzie stanowiło odrębną jednostkę organizacyjną Miasta.

Info: www.stalowawola.pl