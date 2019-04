Ulicami Rudnika przejdą za Chrystusem

Już po raz ósmy w Rudniku nad Sanem zorganizowany zostanie Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, w plenerowym widowisku, rozgrywanym na ulicach miasta weźmie udział około 70 aktorów – amatorów. Początek o godz. 13 w rynku przed pomnikiem hrabiego Ferdynanda Hompescha.

Jak wyjaśnia organizator i autor scenariusza widowiska Marian Pędlowski, trasa tegorocznego wjazdu prowadzić będzie od rynku ulicami: Grunwaldzką, 3-go Maja, Rzeszowską, Daszyńskiego, Słowackiego, Sandomierską i Mickiewicza, do kościoła parafialnego, w którym inscenizację zakończy o godz. 14.30 msza święta.

W ósmym Wjeździe Chrystusa do Jerozolimy wystąpią nie tylko mieszkańcy Rudnika, ale też Grobel, Huciska, Kopek, Łazor, Kusz, Koziarni, Podolszynki Ordynackiej, Jeżowego, Krakowa, Krzeszowa i Niska, w sumie blisko 70 osób. Scenariusz przewiduje osiem scenek rodzajowych, w tym cztery biblijne: spotkanie przed podróżą, niebezpieczeństwo bogactw, Jezus i Samarytanka, uzdrowienie, kapłańskie powołanie, bogacz i ubogi Łazarz, Chrystus wsiada na osiołka i wjazd do Jerozolimy.

– Zaproszenie udziału w inscenizacji kierujemy nie tylko do mieszkańców naszej gminy, ale wszystkich okolicznych miejscowości. Tegoroczny Orszak Trzech Króli kończyliśmy bigosem, zaś wjazd rozpoczniemy grochówką dla wszystkich – zachęca do udziału Marian Pędlowski i podkreśla, że rudnicka inscenizacja jest jedyną w Polsce odbywającą się w takiej formule. – Z dumą podkreślamy, iż jesteśmy jedyną miejscowością w kraju, w którym organizujemy Orszak Trzech Króli w okresie Bożego Narodzenia oraz Wjazd Chrystusa do Jerozolimy w okresie wielkanocnym – dodaje.