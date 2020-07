Udany rewanż Stali na Górniku

Tak grającej Stali, jak w spotkaniu z Górnikiem Polkowice, chciałoby się oglądać w każdej ligowej kolejce. „Zielono-czarni” zdominowali grę, przeważali od początku do końca i sięgnęli po wysokie zwycięstwo, rewanżując się rywalom za porażkę 0:3, jakiej doświadczyli w rundzie jesiennej w Polkowicach.

„Stalówka” mogła objąć prowadzenie już w 12. minucie. Kacper Śpiewak wbiegł z piłkę w pole karne i został sfaulowany przez Macieja Kowalskiego-Haberka. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Michał Fidziukiewicz. Napastnik Stali przegrał jednak pojedynek z młodym 20-letnim bramkarzem Górnika, Marcinem Furtakiem. „Fidziu” uderzył zbyt lekko i w sposób sygnalizowany, i golkiper Górnika poradził sobie z obroną. Inna rzecz, że Furtak zanim napastnik Stali oddał strzał wyskoczył dość daleko przed swoją bramkę i sędzia powinien nakazać powtórkę karnego.

Na szczęście Stal nie przejęła się tym, że nie wykorzystała „jedenastki”, nadal konsekwentnie od dołu, budowała swój atak pozycyjny i kilka minut później mogła cieszyć się ze zdobycia bramki. Z rzutu wolnego, podyktowanego za faul Baranowskiego na Śpiewaku, dośrodkował Bartosz Sobotka, piłki nie sięgnął Kowalski-Haberek, ta spadła pod nogi Dominika Chromińskiego i ten z zimna krwią, skierował ją do bramki z czterech metrów, obok próbującego zgarnąć futbolówkę Furtaka. W 30. minucie Stal podwyższyła wynik, ponownie po stałym fragmencie gry. Po głębokiej wrzutce piłki w pole karne, Kiercz odegrał ją do środka, następnie Fidziukiewicz zgrał głową przed bramkę, a tam największym sprytem popisał się Szymon Jarosz. Tuż przed przerwą, po szarży prawą stroną pola karnego, bardzo bliski zdobycia bramki był aktywny w tej części gry Śpiewak. Furtak zdołał jednak wybić piłkę na róg.

Młody piłkarz Stali dopiął swego w drugiej połowie. W 59. minucie, po świetnym prostopadłym zagraniu Chromińskiego, wyszedł na czystą pozycję i lekkim „pyknięciem” zewnętrzną stroną prawej stopy, posłał piłkę z 14 metrów, obok próbującego ratować dalekim wybiegiem z bramki, Marcina Furtaka. To trafienie odebrało już gościom ochotę do gry.

STAL – GÓRNIK POLKOWICE 3:0 (2:0)

1-0 Chromiński (20), 2-0 Jarosz (30), 3-0 Śpiewak (59)

STAL: Pietrzkiewicz – Jarosz, Kiercz, Mroziński – Sobotka, Jopek, Stelmach (90 Stępniowski), Zmorzyński, Chromiński (74 Ciepiela) – Śpiewak (83 Szczutowski), Fidziukiewicz (85 Waszkiewicz).

GÓRNIK: Furtak – Fryzowicz, Karmelita, Kowalski-Haberek, Magdziak – Radziemski (61 Baszak), Mucha, Wacławczyk, Baranowski (78 Osiadły) – Szuszkiewicz (69 Król), Bednarski (89. Ciupka).

Sędziował Albert Różycki. Żółte kartki: Chromiński, Jopek, Jarosz – Karmelita, Wacławczyk, Król, Magdziak. Widzów ok. 600.