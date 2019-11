Udany rewanż katowiczan

Piłkarze „gieksy” zrewanżowali się Stali za porażkę w Pucharze Polski w rozgrywkach ligowych. Górnicy wygrali na swoim stadionie przy Bukowej w Katowicach 2:1. A mogli dużo wyżej. Tylko w pierwszej połowie wypracowali sobie cztery bardzo dobre okazje strzeleckie. Nie wykorzystali żadnej z nich, bo znakomicie w stalowowolskiej bramce spisywał się bohater pucharowego starcia sprzed trzech dni, Krystian Kalinowski. Na początku spotkanie wygrał „sam na sam” z Kacprem Michalskim, a po przerwie w podobny sposób powstrzymał Grzegorza Rogalę. Niewiele zabrakło „Kalemu”, żeby uchronić swój zespół przed utratą drugiej bramki, którą zdobył Michalski w doliczonym już czasie gry. Przy pierwszym trafieniu katowiczan, Kalinowski był bez szans. Rogala zabrał piłkę Jaroszowi, popędził w kierunku linii końcowej i wyłożył ją przed bramkę, a tam Dawidowi Rogalskiemu nie pozostawało nic innego, jak tylko dostawić nogę.

Dla Stali bramkę zdobył tuż przed gwizdkiem oznajmiającym koniec spotkania, Robert Dadok. Pomocnik Stali oddał strzał z okolic narożnika pola karnego, z około 18-19 metrów, po którym piłka wpadła do bramki tuż przy tak zwanym długim słupku.

Po meczu trenerzy obydwu drużyn, Szymon Szydełko i Rafał Górak, chwalili piłkarzy za dobry poziom sportowy i wysokie tempo meczu. – Mieli prawo być zmęczeni 120 minutowym spotkaniem pucharowym – mówił trener Szydełko, a opiekun zespołu z Katowic, powiedział, że zastanawia się, co Stal robi tak nisko w tabeli.

My też się zastanawiamy, panie trenerze…

GKS KATOWICE – STAL 2:1 (0:0)

1-0 Rogalski (48), 2-0 Michalski (90), 2-1 Dadok (90)

GKS: Mrozek – Michalski, Jędrych, Dejmek, Rogala – Kiebzak (83 Wroński), Gałecki, Stefanowicz, Błąd (81 Urynowicz), Woźniak (90. Tabiś) – Rogalski (70 Rumin).

STAL: Kalinowski – Waszkiewicz (72 Michalik), Witasik, Kiercz, Jarosz, Sobotka – Płonka, Jopek (66 Pietras), Mroziński (66 Stelmach) – Fidziukiewicz (65 Ciepiela), Dadok.

Sędziował Albert Różycki (Łódź). Żółte kartki: Urynowicz, Rumin – Waszkiewicz, Ciepiela, Pietras, Szydełko. Widzów 1798.