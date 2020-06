Udany rewanż Garbarni

W meczu 28. kolejki II ligi Stal Stalowa Wola przegrała na swoim stadionie z Garbarnią Kraków i ponownie znalazła się w strefie spadkowej.

– Garbarnia to zespół grający podobnym ustawieniem, jak my, ponadto to nasz bezpośredni rywal w walce o utrzymanie i przypuszczam, że będzie to jeden z najcięższych naszych meczów w lidze. Zważywszy, że gramy podobnym ustawieniem, zadecydują detale, a wygra ten, kto popełni mniej błędów – mówił przed meczem obrońca naszej drużyny, Adam Waszkiewicz i jego słowa okazały się prorocze. Garbarnia nie popełniła błędu, który mógł kosztować ją utratę bramki, a Stal dwukrotnie pomogła jej na swojej połowie i komplet punktów pojechał zasłużenie do Krakowa.

Goście już w 3. minucie zagrozili poważnie naszej bramce. Na szczęście, z uderzeniem z dystansu Kamila Kuczaka poradził sobie Dawid Pietrzkiewicz. Później na chwilę przejęli inicjatywę stalowcy. Zapachniało nawet golami. Wpierw Michał Płonka, po podaniu Michała Fidziukiewicza, wyszedł na czystą pozycję, ale arbiter Marcin Bielawski – tydzień wcześniej mecz Stali z Legionovią, prowadził jego młodszy brat Mateusz – dopatrzył się pozycji spalonej pomocnika „Stalówki”, a chwilę później Fidziukiewicz zdecydował się na indywidualną akcję przed polem karnym i oddał soczysty strzał, jednak Aleksander Kozioł końcami palców sparował piłkę na rzut rożny. Kornera jednak nie było, ponieważ sędzia nie dopatrzył się interwencji bramkarza Garbarni.

W 19. minucie przyjezdni wyprowadzili kontrę, po której objęli prowadzenie. Prawą stroną zaatakował doświadczony obrońca Jakub Kowalski i dośrodkował w pole karne. Interweniujący przed bramką Przemysław Stelmach wybił piłkę, ale wprost pod nogi Karola Koturbały i ten mocnym strzałem nie dał szans bramkarzowi Stali. – Nic nie mogłem zrobić. Kostrubała naciągnął proce i uderzył po długim – powiedział po meczu bramkarz Stali, Dawid Pietrzkiewicz.

Po zdobyciu bramki, piłkarze trenera Łukasza Surmy jeszcze bardziej zamurowali się na swojej połowie, zmuszając Stal do ataku pozycyjnego. „Zielono-czarni” długo rozgrywali swoje akcje, wymieniali mnóstwo podań, ale nic z tego konkretnego nie wynikało.

Garbarnia tak uśpiła Stal, że kiedy wszyscy szykowali się na gwizdek oznajmiający koniec pierwszej połowy, ta przeprowadziła akcję, po której podwyższyła prowadzenie. Na 35 metrze przejął piłkę filigranowy Kamil Kuczak i pobiegł szybko do przodu, pokazując plecy kolejnym mijanym przez siebie piłkarzom Stali, i oddał strzał z 17 metrów. Piłka trafiła jeszcze kogoś w nogę i po rykoszecie zatrzepotała w siatce, a obie drużyny udały się na odpoczynek.

Po przerwie na placu gry w zespole Stali pojawiło się czterech nowych piłkarzy, ale tego dnia, żaden z nich nie wniósł do gry niczego pozytywnego. Nasza drużyna bardzo chciała, ale w jej poczynaniach zbyt wiele było niedokładnych podań lub błędów technicznych, po których stalowcy tracili piłkę i im bliżej było końca, tym coraz mniej mieli ochoty do gry. Garbarnia zrewanżowała się Stali za porażkę z jesieni na swoim stadionie (1:3) i dzięki wygranej podskoczyła w tabeli nad kreskę.

STAL – GARBARNIA 0:2 (0:2)

0-1 Kostrubała (19), 0-2 Kuczak (45)

STAL: Pietrzkiewicz – Jarosz, Witasik, Mroziński – Waszkiewicz (56 Szifer), Jopek, Stelmach (46 Chromiński), M.Płonka, Sobotka (56 Zmorzyński) – Śpiewak (56 Ciepiela), Fidziukiewicz.

GARBARNIA: Kozioł – Mruk, Masiuda, Kuczak, Marszalik (80 Górecki) – Kostrubała, Kołbon, Nakrosius, Szewczyk (90 Radwanek), Kowalski – Feliks (86 Wyjadłowski).

Sędziował Marcin Bielawski (Katowice). Żółte kartki: Śpiewak, Ciepiela – Feliks. Widzów ok.600