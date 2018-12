Uczniowie z Rudnika w sztuce „Róża – Polska”

„Róża – Polska” widowisko słowno-muzyczne przeplatane wierszami Cypriana Kamila Norwida i Marii Konopnickiej, zaprezentowali w minioną niedzielę, 2 grudnia, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem. Niezwykłe widowisko, podkreślające 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę zaprezentowano w Miejskim Ośrodku Kultury.

Na scenie rudnickiego MOK wystąpiło ponad 60 uczniów PSP nr 1. Spektakl „Róża – Polska” nawiązywał do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, ale nie był jego adaptacją. To, co kończy sztukę, stało się inspiracją do ukazania nastrojów oraz działań narodowowyzwoleńczych.

Oprócz samej inscenizacji mieszkańcy miasta licznie przybyli do MOK, mogli też usłyszeć wiersze Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej, Jana Pietrzaka oraz słowa Jana Pawła II. Wiersze czytali m.in.: wiceburmistrz Lucjan Tabasz, dyrektor MOK Krystyna Wójcik, przedstawicielka Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej Maria Lachowicz, dyrektor PSP nr 1 Lucyna Pizun oraz nauczyciele placówki i jej uczniowie.

Widowisko przygotowane przez uczniów PSP nr 1 było jednym z elementów projektu, który szkoła realizuje dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach akcji „100 projektów edukacyjnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.