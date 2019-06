Uczniowie klas mundurowych z RCEZ złożyli uroczystą przysięgę

[ZDJĘCIA] W miniony piątek, 7 czerwca, młodzież z klas mundurowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku złożyła uroczyste ślubowanie.

Poprzedziła je msza święta, odprawiona w Sanktuarium świętego Józefa w Nisku. Udział w niej wzięli uczniowie klas wojskowych RCEZ, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy, a także przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, przedstawiciele instytucji wojskowych i cywilnych oraz inni zaproszeni goście.

Po mszy nastąpił z kolei przemarsz na plac szkolny. Przy wojskowej asyście honorowej szły poczty sztandarowe szkół, Orkiestra Dęta Zdziechowice, Reprezentacyjna Sekcja Taneczna Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, klasy mundurowe RCEZ Nisko oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Na placu szkolnym pokaz swoich umiejętności zaprezentowały niżańskie mażoretki. Następnie zabrzmiał hymn narodowy, a na maszcie podniesiona została flaga państwowa.

Uroczystość złożenia ślubowania przez klasy mundurowe oficjalnie rozpoczął dyrektor RCEZ Wacław Piędel, który w swoim przemówieniu podkreślił, że ślubowanie to akt wielkiej wagi dla każdego człowieka. Składając go przyjmuje on na siebie wiele zobowiązań, takich jak wierna służba ojczyźnie i narodowi.

Po czym reprezentanci klas mundurowych złożyli ślubowanie przy sztandarze szkoły, a dyrektor RCEZ Wacław Piędel odczytał rotę ślubowania, którą uczniowie wspólnie powtarzali. Awanse otrzymali uczniowie z klas mundurowych należący do Jednostki Strzeleckiej.

Po ślubowaniu nastąpiła chwila składania życzeń i gratulacji. Głos zabrali między innymi senator Janina Sagatowska, starosta niżański Robert Bednarz oraz przedstawiciel biura posła na Sejm RP, Rafała Webera i podkarpackiego kuratora oświaty, Małgorzaty Rauch.

Kamila Brzezińska