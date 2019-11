Uczcili aspiranta Wojdyłę

[ZDJĘCIA] 8 listopada w Tarnogórze odsłonięto tablicę upamiętniającą Jana Wojdyłę, aspiranta policji państwowej zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w Twerze. W uroczystości wzięli udział nie tylko żyjący krewni Jana Wojdyły, ale też przedstawiciele policji, leśnicy, samorządowcy oraz mieszkańcy jego rodzinnej wsi.

Tablica stanęła na placu Pamięci w centrum wsi, tuż obok tablicy poświęconej Michałowi Krawcowi, także pochodzącemu w Tarnogóry funkcjonariuszowi policji państwowej. Pomysłodawcami jej odsłonięcia byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogóry, a w wydarzeniu tym uczestniczyli m.in.: bratanica Jana Wojdyły Aniela Nowakowska i bratanek Stanisław Wojdyła, burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej Rychel, wiceburmistrz Rudnika nad Sanem Lucjan Tabasz, wicestarosta leżajski Lucjan Czenczek, Małgorzata Wojciechowska z biura senatorskiego Janiny Sagatowskiej, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie i Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem.

Jan Wojdyła urodził się w Tarnogórze, należącej wówczas do powiatu niżańskiego, 9 października 1898 roku. Był synem Wojciecha i Salomei z domu Hamot. Miał siedmioro rodzeństwa: Franciszka, Józefa, Karola, Agnieszkę, Zofię, Katarzynę i Paulinę.

– Jan Wojdyła brał udział w I Wojnie Światowej, od 1922 roku służył w policji, założył rodzinę, zamieszkał z żoną Antoniną z domu Jurczyk w Białobrzegach obecnej dzielnicy Krosna, miał dwoje dzieci Stanisława i Zygmunta. W 1939 roku starszy posterunkowy pełnił służbę w Dukli, zmobilizowany 30 sierpnia 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej i został wraz z innymi policjantami osadzony w Ostaszkowie. Był to specjalny obóz o zaostrzonym rygorze, zlokalizowany 300 km na północny zachód od Moskwy. 5 marca 1940 roku zapadła w Moskwie decyzja o zabiciu jeńców, codziennie od 4 kwietnia do 19 maja pędzono skazanych do stacji kolejowej Soroda i transportowano do Kalina – obecnie Tweru – tam w podziemiach gimnazjum męskiego zabijano ich strzałem w potylicę, a następnie wywożono samochodami do lasu nad rzekę Twerca koło Miednoje, gdzie zakopywano ich w zbiorowych mogiłach. W jednej z tych mogił spoczął Jan Wojdyła. Sprawcy tego mordu chcieli za wszelką cenę wymazać z ludzkiej pamięci te tysiące istnień ludzkich, dlatego dziś, tu jesteśmy na tym placu Pamięci w Tarnogórze i mówimy – nie! – mówił Edward Kak, prezes SPT.

Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii w Tarnogórze ks. Franciszek Partyka, a kwiaty przed nią składami m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Nadleśnictwa Rudnik, samorządowcy i mieszkańcy Tarnogóry.