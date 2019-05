„Zdesperowany uczeń skonstruował bombę rozrywającą, o godzinie 10 nastąpi eksplozja. Uciekajcie wszyscy zginą” – maila o takiej treści odebrał w poniedziałek rano dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu. Ewakuowano 73 uczniów, którzy właśnie mieli przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

– Było tuż przed godz. 9, kiedy przyszedłem do gabinetu i usiadłem do komputera, żeby ściągnąć pocztę – mówi Marek Szczytyński, dyrektor tarnobrzeskiego „Rolnika”. – Jeden z maili był zatytułowany „ostrzeżenie”. Otworzyłem go, a tam znajdowała się taka treść: „Zdesperowany uczen skonstruowal bombe rozrywajaca O godzinie 10 nastapi eksplozja Uciekajcie wszyscy zgina” (pisownia oryginalna).

Członkowie komisji egzaminacyjnych byli już w tym czasie po odprawie i szli z uczniami do wyznaczonych klas. Dyrektor nie kryje, że tę chwilę z natłokiem myśli, które przelatywały wówczas w jego głowie, zapamięta na długo…

