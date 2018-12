Uchwalono budżet Leżajska

17 grudnia podczas ostatniej tegorocznej sesji Rady Miejskiej w Leżajsku uchwalono budżet miasta na 2019 rok. Projekt budżetu wpisuje się w realizowany od kilku lat model dyscypliny i racjonalizacji wydatków, co ma prowadzić do zwiększenia nadwyżki, czyli własnych środków na inwestycje.

W budżecie przewidziano dochody, które wyniosą 56,4 mln zł, w tym dochody bieżące 51,9 mln. Wydatki mają wynieść 55 mln, w tym wydatki bieżące 47,1. Zadłużenie miasta na koniec 2018 r. zmniejszy się z 2,5 mln do 1,1 mln zł. Struktura wydatków bez inwestycji kształtuje się następująco: na oświatę 18,1 mln, na rodzinę (500+, fundusz alimentacyjny) 12,3 mln, na administracje publiczną 4,7 mln, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3,3 mln, na pomoc społeczną 2,3 mln, na kulturę fizyczną 2 mln, na kulturę 1,6 mln. Natomiast wydatki majątkowe wyniosą 7,9 mln zł.

– Od 2016 roku realizujemy budżet polegający głownie na generowaniu własnych pieniędzy. Ważna jest nadwyżka budżetowa, bo ona gwarantuje środki na inwestycje na odpowiednim poziomie. To nam się udaje. W 2010 roku miasto nie miało żadnych środków na inwestycje, teraz rośnie nam nadwyżka wynikająca z racjonalizacji wydatków. Oglądamy każdą złotówkę czy jest sensownie wydawana – mówi „Sztafecie” zastępca burmistrza Leżajska Andrzej Janas.

Jak kształtuje się zatem strategia wydatków miasta ujmowana w budżecie? – Te blisko 10 mln na inwestycje to i tak nie jest apogeum naszych możliwości. Wypracowaliśmy jednak model, w którym nadwyżka się stale zwiększa, a na tle innych samorządów nasz stopień zadłużenia jest jednym z najniższych w województwie. To wszystko oznacza, że miasto ma co najmniej dobrą pozycję wyjściową i zdolność do podejmowania rozmaitych wyzwań inwestycyjnych w kadencji 2018-2023 – argumentuje zastępca burmistrza.

Radni w głosowaniu nad przyjęciem budżetu nie byli jednomyślni, 11 głosowało „za”, 1 przeciw (Tomasz Polit), wstrzymał się 1 radny (Edmund Mroczkowski).