Ubywa mandatów, rośnie bezpieczeństwo

– Cieszę się, że sekundniki przyniosły swój efekt i zwiększyły bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Stalowej Woli – mówił dziennikarzom poseł Rafał Weber, podsumowując 4 lutego 8 miesięcy działania systemu wyświetlaczy na skrzyżowaniu ul. Komisji Edukacji Narodowej z alejami Jana Pawła II. Z danych jakie przedstawił, wynika, że liczba mandatów i wniosków kierowanych do sądu za przejazd na czerwonym świetle spadła tu o 70 proc., a liczba zdarzeń drogowych na tym skrzyżowaniu zmalała o 40 proc.

Instalowanie sekundników (pokazują czas pozostały do zapalenia się światła zielonego i upływający czas palenia się tego światła), stało się możliwe po podpisaniu 26 maja 2017 r. odpowiedniego rozporządzenia przez ministra infrastruktury i ministra spraw wewnętrznych i administracji.

„Rondo” pod specjalnym nadzorem

Skrzyżowanie ul. KEN z alejami Jana Pawła II, nazywane potocznie, choć błędnie – rondem, to najbardziej „problematyczne” skrzyżowanie w Stalowej Woli. Jako jedyne posiada monitoring umożliwiający karanie kierowców przejeżdżających tędy na czerwonym świetle. To m.in. właśnie od kierowców płynęły sygnały o potrzebie zainstalowania tu sekundników, co miałoby poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu…

